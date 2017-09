Premiere von Bibiana Steinhaus – "Der Fußball sollte sich öffnen"

Wie ist das in anderen europäischen Ligen? Gibt es dort Schiedsrichterinnen im Männerfußball?

Nicole Selmer: Die bislang einzige, die auch in Topligen gepfiffen hat, ist die ehemalige schweizerische Unparteiische Nicole Petignat, die in den ersten Ligen in Österreich und der Schweiz gepfiffen hat. In der Premier League gab es bislang ausschließlich Assistentinnen.

Auch auf Funktionärsebene gibt es kaum bis keine Frauen: keine Trainerinnen, keine Frauen auf Sportdirektorenposten oder in Vorständen. Warum ist das so?

Nicole Selmer: Das sind gewachsene Strukturen, funktionierende Männernetzwerke. Außerhalb des Fußballs ist das ja nichts anderes, bei großen Unternehmen sitzen auch kaum Frauen in den Vorständen. Da ist der Fußball schlicht ein Abbild der Gesellschaft. Das ändert sich aber, im FIFA-Council sind zum Beispiel jetzt sechs Frauen vorgeschrieben. Da gibt es Bewegung, wenn auch nur langsam.

Sind Quoten generell ein Mittel? Halten Sie die beispielsweise auch in Vorständen für sinnvoll?

Nicole Selmer: Auf jeden Fall. Der Fußball sollte etwas anderes sein als ein Klub älterer Herren in Anzügen. Es würde dem Fußball gut tun, vielfältiger zu werden, jünger zu werden, weiblicher zu werden. Menschen mit Migrationshintergrund sind in Führungspositionen auch unterdurchschnittlich repräsentiert. Der Fußball sollte sich da mehr öffnen.

Zum Abschluss noch ein Gedankenspiel: Bayern gegen Dortmund, 89. Minute, Bibiana Steinhaus trifft eine spielentscheidende Fehlentscheidung. Wie werden die Reaktionen sein?

Nicole Selmer: Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern sorgen ja immer für heftige Reaktionen, aber wenn sie von der ersten Frau in der Bundesliga getroffen werden, kommt noch die sexistische Komponente hinzu. Man wird ihr vorwerfen, dass sie den Fehler gemacht hat, weil sie eine Frau ist. Das wird nicht nur von Fans kommen, sondern auch von Spielern und Funktionären. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aber die Lösung ist ja nicht, deswegen keine Frau pfeifen zu lassen.

Das Interview führte Christian Steigels.

Stand: 07.09.2017, 14:00