Alexander Schwolow - Rückhalt mit Perspektive

Vieles an der Saison 2016/17 war kurios. Vor allem die beiden Aufsteiger sorgten dabei für positive Schlagzeilen. RB Leipzig zieht gleich in die Champions League ein. Und auch der SC Freiburg spielt eine überdurchschnittlich erfolgreiche Saison. Die Breisgauer treffen am 34. Spieltag auf Bayern München und spielen um Europa. Mit einem Kader, der aus finanzieller Sicht eher um den Klassenerhalt kämpfen müsste. So etwas kann nur klappen, wenn man besondere Spieler hat. Einer davon ist Alexander Schwolow. Der 24-Jährige spielte seine erste Saison als Stammtorwart in der Bundesliga und entwickelte sich zu einer Säule im Team von Christian Streich. Eine rasante Entwicklung.

sportschau.de: Herr Schwolow, welcher Ort ist eigentlich schöner: Großaspach oder München?

Alexander Schwolow: Na ja, Großaspach habe ich jetzt nicht so erkundet, aber München ist schon ganz schön.

Vor ziemlich genau zwei Jahren waren Sie aber in Großaspach. Da haben Sie mit Arminia Bielefeld den Drittliga-Titel klar gemacht. Heute spielen Sie gegen Bayern München und können die Europa League klarmachen. Da hat sich ganz schön was getan in Ihrer Karriere.

Schwolow: Im Prinzip hat sich nicht viel verändert. Klar ich spiele jetzt zwar in größeren Stadien und gegen bessere Spieler. Das Ganze ist einfach ’ne Nummer größer, aber das ist immer noch Fußball. Ich schaue mich jetzt nicht um und sage: Wow, was ist jetzt hier auf einmal los?

Sie spielen das erste Mal in München, wie groß ist die Vorfreude?

Schwolow: Ich kenn es ja schon ein bisschen. Ich war zweimal auf der Bank, damals als Oliver Baumann noch Torwart war. Aber die Vorfreude ist natürlich sehr groß. Es wird eine Riesenaufgabe für uns, aber als Fußballer willst du dich immer mit den Besten messen, und das sind nun mal die Bayern.

Sie haben es schon erwähnt, für Freiburg ist es eine riesige Aufgabe. Es geht quasi um die Weißwurst, die Europa League. Ist es ärgerlich, dass ausgerechnet Bayern der Gegner ist?

Schwolow: Nein, überhaupt nicht. Die Saison geht jetzt schon über 33 Spiele. Die anderen Mannschaften, die in die Europa League wollen, mussten schon gegen Bayern spielen. Jetzt sind wir dran, und wenn wir ein gutes Spiel machen, ist da alles drin. Aber klar, es muss natürlich ein außergewöhnliches Spiel sein.