Die Hälfte aller Bundesligisten hat zur Winterpause 25 oder mehr Gegentore auf dem Konto. Eine im negativen Sinn beachtliche Zahl für gerade einmal 16 Spieltage. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison waren es nur sechs Bundesliga-Klubs, die so viele Gegentore kassiert hatten. Genauso wie im Jahr davor. Dieser Entwicklung wollen einige Teams nun offenbar entgegenwirken. Die ersten Tage der Wintertransferperiode zeigen: Ausnahmsweise stehen mal nicht die Offensiv-Spieler im Mittelpunkt. Viele Bundesligisten schielen plötzlich auf neue Innenverteidiger.

Mergim Mavraj bei seinem ersten HSV-Training

Mergim Mavraj hat seinen Wechsel vom 1. FC Köln zum Hamburger SV schon vollzogen. Ein Transfer, der unter neutralen Gesichtspunkten erst einmal nur schwer nachvollziehbar erscheint. Vom Bundesliga-Siebten, der um die europäischen Plätze kämpft, zu einem Abstiegskandidaten. Mavraj aber hat schon ein halbes Jahr weitergedacht. "Fakt ist, dass ich im Sommer arbeitslos gewesen wäre. Da muss man sich Gedanken machen und entscheiden" , erklärt der Albaner seinen Wechsel an die Elbe.

Toprak wohl zum BVB - Subotic auf dem Sprung

Dem Vernehmen nach soll Mavraj in Hamburg etwa das Doppelte verdienen wie in Köln. Ähnlich dürfte es bei Ömer Toprak sein, dessen Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zu Borussia Dortmund bevorsteht - allerdings erst im Sommer. Zwölf Millionen Euro Ablöse und ein Vier-Jahres-Vertrag stehen im Raum - um einen Transfer abzuschließen, der schon im letzten Sommer auf der Agenda stand.

Neven Subotic steht beim BVB dagegen schon länger auf der Abschussliste. Ein Transfer zum Premier-League-Klub Middlesbrough scheiterte im August am Medizincheck. Seither erholt sich der Serbe von einer Operation im Rippenbereich. Mit 27 Jahren befindet sich Subotic im besten Fußballer-Alter - und doch stehen die Interessenten nicht gerade Schlange. Einen Abnehmer könnten die Dortmunder dennoch finden: Der Hamburger SV gilt als möglicher Kandidat.

HSV hat mehrere Spieler auf dem Zettel

Hamburg oder Köln? Kevin Wimmer (r.) scheint die Wahl zu haben

Dabei haben die Hanseaten nach den Abgängen von Emir Spahic (Vertragsauflösung) und Cleber (Wechsel zum FC Santos) auch noch andere Innenverteidiger auf dem Zettel: Der Niederländer Wesley Hoedt vom AZ Alkmaar zum Beispiel, oder der ehemalige Wolfsburger Timm Klose, der aktuell beim englischen Zweitligisten Norwich City unter Vertrag steht. Auch Kevin Wimmer gilt als Option. Der Österreicher kommt bei den Tottenham Hotspur nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Sollte er im Januar wechseln, wäre eine Rückkehr zum 1. FC Köln aber wohl die wahrscheinlichste Variante. Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist nach dem Abgang von Mavraj auf der Suche nach einem passenden Ersatz. Bei Wimmer und auch dem zweiten Kandidaten, Mikel Merino von Borussia Dortmund, steht eine Leihe im Raum.

Bayerns Badstuber will Spielpraxis sammeln

Ein solches Leihgeschäft könnte auch Holger Badstuber zu Spielpraxis verhelfen. Der Verteidiger des FC Bayern München soll intern bereits seinen Wechselwunsch geäußert haben. Schließlich stehen mit Mats Hummels, Javi Martinez und dem derzeit verletzten Jerome Boateng mindestens drei Innenverteidiger vor ihm in der Gunst bei Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener würde Badstuber jedenfalls keine Steine in den Weg legen. "Wenn er entscheidet, für die nächsten sechs Monate für einen anderen Klub zu spielen, dann sind wir offen, auch das zu diskutieren" , so Ancelotti im Trainingslager des Rekordmeisters in Doha.

Lieber wäre Ancelotti aber wohl das Gegenteil: "Wenn er hier bleiben will, sind wir froh." Badstubers Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung wäre wohl nur möglich, wenn er auch wirklich eine Verstärkung für die Münchner sein kann. Das gilt es für den 27-Jährigen in der Rückrunde zu beweisen. Womöglich kann er das beim Hamburger SV tun, der auch in Sachen Badstuber vorgefühlt haben soll. Selbst Zweitligist Stuttgart macht sich Hoffnungen. Zuletzt wurde sogar über einen Wechsel zu Manchester City, dem Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola, spekuliert.

Macht Leipzig das Rennen bei Upamecano?

Begehrter Spieler: Dayot Upamecano

Der Rekordmeister soll seinerseits die Planungen für die zukünftige Verteidigung schon vorantreiben. Stefan de Vrij, niederländischer Nationalspieler in Diensten von Lazio Rom, soll von den Bayern bereits beobachtet worden sein. Ebenfalls auf der Beobachtungliste steht offenbar der 18-jährige Dayot Upamecano von RB Salzburg. Der Franzose kam 2015 von Valencienne nach Österreich und hat sich binnen einer Saison so gut entwickelt, dass inzwischen halb Europa Jagd auf ihn macht.

Derzeit sieht es aber danach aus, als würde RB Leipzig - Salzburgs Schwesterklub - Bayern, Chelsea, Barcelona, Juventus, Arsenal und Co. ausstechen. "Ich fühle mich sehr wohl hier in Salzburg, in der Stadt und in der Mannschaft" , entgegner Upamecano kürzlich, als er auf die Transfergerüchte angesprochen wurde. Spätestens im Sommer dürfte der Franzose aber weiterziehen, ein Wechsel nach Leipzig wäre der logische Schritt.

Schalke-Trainer Weinzierl fordert Verstärkungen

Schalkes Trainer Markus Weinzierl hat ganz andere Sorgen als der Tabellenzweite aus Leipzig. Um die sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, fordert er Neuzgänge im Winter. Da Weinzierl ein System mit Dreier-Abwehrkette bevorzugt, dürfte der Blick, neben der Stürmer-Suche auch, auch auf die Verstärkung der Abwehr gerichtet sein. Auch weil Benedikt Höwedes die Teilnahme am Trainingslager wegen Hüftproblemen abgesagt hat und Matija Nastasic im Fokus des englischen Meisters Leicester City stehen soll.

Dass Schalke in der derzeitigen Situation einen Leistungsträger abgibt, gilt aber als ausgeschlossen. Stattdessen könnte mit Milan Skriniar ein talentierter Innenverteidiger dazustoßen. Der 21-jährige Slowake ist beim Serie-A-Klub Sampdoria Genua gesetzt. Neben Schalke sollen aber auch die Bundesliga-Konkurrenten Dortmund Frankfurt ein Auge auf Skriniar geworfen haben.

Gladbach: Kolodziejczak-Wechsel vor Abschluss

Bei Borussia Mönchengladbach ist man in Sachen Winter-Transfers schon deutlich weiter. Timothée "Kolo" Kolodziejczak wird so manchen Fohlen-Fan künftig beim Aussprechen seines Namens vor eine echte Herausforderung stellen. Der 25-jährige Franzose kam beim FC Sevilla, nach drei Startelf-Einsätzen zu Beginn der Saison, zuletzt nur noch zu zwei Kurz-Einsätzen.

Timothée "Kolo" Kolodziejczak

Am Mittwoch (04.01.16) absolviert "Kolo" in Mönchengladbach den Medizincheck. Damit könnte er schon bei der Abreise ins Trainingslager am Freitag (06.01.16) nach Marbella (Spanien) dabei sein. "Er ist der Spieler, nach dem wir gesucht haben. Er ist jung, aber schon sehr erfahren, hat schon zweimal die Europa League gewonnen und mit 16 Jahren erstmals Champions League gespielt" , begründete Sportdirektor Max Eberl den Transfer.

Gladbach hat weiteren Verbesserungsbedarf

Grundsätzlich sei Eberl "mit dem Kader zufrieden" . Mit Jaroslaw Jach könnte aber ein weiterer Innenverteidiger zur Borussia stoßen, schließlich hat Alvaro Dominguez mit seinem Karrierende eine Lücke hinterlassen. Der 22-jährige Pole steht derzeit bei Zaglebie Lubin in seiner Heimat unter Vertrag und wäre eher ein Kandidat für die Zukunft.

Was die Zukunft für Gladbach und die anderen Bundesligisten bringt, wird sich nach der Winterpause zeigen. Die Borussen gehören mit genau 25 Gegentoren zu den neun Teams, die zweifellos Verbesserungsbedarf in der Abwehr haben. Und bis in dieser Hinsicht keine Besserung in Sicht ist, dürfte das bunte Innenverteidiger-Wechseln in der Bundesliga weitergehen - bei allen Teams.

Stand: 04.01.2017, 15:20