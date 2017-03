Was Werder für die Inklusion tut

Tim König zögerte ein bisschen, als er an der Reihe war. Christian Stoll, der im Gespann mit Arnd Zeigler den Stadionsprecher im Bremer Weserstadion gibt, hatte gerade die erste Elf des SV Werder verlesen, als der 17-Jährige mit dem Mikrofon in der Hand an der Reihe war. Tim König hat eine geistige Behinderung, und er war sichtlich aufgeregt, als er als Co-Stadionsprecher die Aufgabe hatte, die Fans „als Nummer zwölf“ mit ins Boot zu nehmen.

Als die Ansage mit dem tausendfachen Resonanzkörper aus der Ostkurve gelang, brandete Applaus auf. Anschließend fuhr der SV Werder gegen den SV Darmstadt 98 (2:0) am Samstag einen für den Abstiegskampf nicht ganz unwichtigen Dreier ein. Tim König wirkte doppelte glücklich.

Eingebunden in die verschiedensten Bereiche

Der Gastgeber hatte sein Heimspiel an diesem 23. Spieltag unter das Motto "Gemeinsam für Inklusion" gestellt. Bereits zum zweiten Mal, die Premiere lief am 26. September 2015 gegen Bayer Leverkusen. Der Verein, bei seinem sozialen Engagement durchaus beispielhaft, wollte ein Zeichen setzen für Inklusion, Toleranz und gegen Diskriminierung. Eingebunden waren deshalb an diesem Tag rund 50 Menschen mit Behinderung, die mit den verschiedensten Aufgaben betreut wurden.

Darunter eben auch der gebürtige Bremer Tim König, Werder-Fan seit Kindheitstagen. Das Weserstadion sei für ihn der schönste Platz, verriet er, und er sei sich auch ganz sicher, "dass wir noch eine gute Saison haben werden.“ Nur was er im Stadion über die Lautsprecher sprach, konnte ein anderer gar nicht hören: Michael Klein ist gehörlos.

Durch eine Operation hat der 28-Jährige einen Teil seines Gehörs zwar wiedererhalten, aber er schwanke zwischen der Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. Das Mitglied des "Death Fan-Club Werder Bremen“ würde sich wünschen, dass im Stadion die Ansagen auf der Videotafel per Untertitel übersetzt würden. "Sonst ist man nicht richtig dabei, wenn die Leute aufstehen und diskutieren“ , berichtete der in Oldenburg aufgewachsene Werder-Anhänger, der sich mit Gesten und Lauten aus der Gebärdensprache verständigt, die auf der Pressekonferenz die Dolmetscherin Jula Schultz übersetzte.

Es gibt noch Verbesserungsbedarf

Gemeinsam stark - Inklusion bei Werder Bremen

Dort in einer Sky-Loge auf der Nordtribüne hörte sich wiederum Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald die Anliegen der Behinderten an. "Das Spiel trägt dazu bei, Berührungsängste und Vorurteile auf dem Platz und am Rande des Spielfelds abzubauen“ , so das Vereinsoberhaupt, der einen "sensiblen Umgang von allen Beteiligten“ empfahl, um Missverständnisse vorzubeugen.

Die Hanseaten beschäftigen allein acht Mitarbeiter im CSR-Bereich und begreifen ihre soziale und gesellschaftliche Verantwortung als "Teil der gelebten Vereinsphilosophie“ , die auch in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten nicht angetastet werde, wie Hess-Grunewald gegenüber sportschau.de ausführte. "Wir wollen mit der Strahlkraft des Fußballs auch andere Bereiche der Gesellschaft ausleuchten“ , versicherte der in der Geschäftsführung verankerte Präsident.

Schlechte Erfahrungen in München und in der Bahn

Werder stellte diese Bühne am Samstag gerne zur Verfügung, um für das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu werben. Da liefen Kinder mit und ohne Behinderung mit beiden Mannschaften auf den Rasen; da arbeiteten in den Gastronomiebetrieben bis hin in den VIP-Bereichen Menschen mit Behinderung mit. Und sogar bei der Rasenpflege in der Halbzeitpause betätigten sich Mitarbeiter vom Martinshof, einem Förderprojekt der Aktion Mensch.

Mit seinen Vorschlägen ernst genommen werden, wünscht sich auch Timmey, der im Rollstuhl sitzt und die Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützt. Der 23-Jährige ist bereits seit seiner Jugend in der Bremen Ultraszene und Mitglied im Fanbeirat aktiv. "Vor allem bei den Auswärtsfahrten gibt es große Unterschiede“ , berichtete er. In München sei es beispielsweise nicht möglich, mit dem Rollstuhl beim Gästeblock zu sitzen, was das Erlebnis erheblich abmildere. "Ich will doch als Auswärtsfan unter den Gleichgesinnten sein.“ Auch mit der Deutschen Bahn hat er so seine Erfahrungen gemacht. Aus seiner Sicht gebe es noch viel zu tun, damit sich mehr Rollstuhlfahrer in die Stadien trauen.

"Jeder Mensch hat spezielle Fähigkeiten"

"Der Fußball ist so inklusiv wie nie" , berichtete Stefan Kiefer von der Bundesliga-Stiftung, der vorrechnete, dass die 36 Stadien der ersten und zweiten Liga insgesamt 3600 Plätze für Menschen mit Behinderung freihielten. Inklusion sei einer von vier Förderbereichen der Bundesliga-Stiftung, die den digitalen Reiseführer "Barrierefrei ins Stadion“ entwickelt hat oder ein Blindenreporter-Kompetenzzentrum schult, damit blinde und sehbehinderte Fans über diesen Weg am Geschehen teilhaben können.

Neben der Bundesliga-Stiftung engagierte sich am Samstag auch die Aktion Mensch, deren Vorstand Armin von Buttlar den SV Werder als Partner herausstellte, der das Projekt mit Herzblut betreibe. Und nicht zuletzt unterstützte auch die Molkerei Ammerland das "Heimspiel für Inklusion“. Geschäftsführer Ralf Hinrichs bezeichnete das Thema als persönliches Anliegen, "weil ich selbst einen behinderten Sohn habe" . Für ihn ist es übrigens wichtig, dass nicht nur der Fußball die behinderten Menschen wertschätzt, sondern auch die Wirtschaft. "Jeder Mensch hat spezielle Fähigkeiten, die auch auf dem Arbeitsmarkt wertvoll sind – ob mit oder ohne Behinderung.“

