4. Spieltag

Die Eintracht hat nach dem 2:1-Sieg gegen Leverkusen schon sechs Punkte auf dem Konto. Freude bereitete bei dem kämpferisch starken Auftritt Marco Fabian. "Es tut uns gut, dass er Lücken reißt, ballsicher ist, gute Pässe spielen kann und immer gute Ideen hat" , sagte Stürmer Alex Meier im Kicker.

Trainer Niko Kovac kündigte für das Spiel in Ingolstadt derweil personelle Wechsel an. "Wenn ich jemanden draußen lasse, heißt es nicht, dass ich unzufrieden war. Es geht darum, in der Englischen Woche frische Leute zu bringen", sagte Kovac.

FCI-Manager Linke: "Anfangen, zu Punkten"

Der FC Ingolstadt will sich derweil nach seiner starken Leistung beim mit 1:3 verlorenen Auswärtsspiel beim FC Bayern München endlich mit Punkten belohnen. "Wir haben viel Lob eingeheimst, aber jedem ist klar, dass wir um Punkte spielen. Wir hatten bisher in jedem Spiel ein Chancenplus, jetzt wollen wir, dass etwas Zählbares rausspringt" , sagte Trainer Markus Kauczinski am Montag. Nach drei guten Spielen hat der FCI erst einen Punkt geholt. "Wenn du in München bestehen kannst, dann kannst du auch gegen jede andere Mannschaft der Liga mithalten und punkten", sagte Sportdirektor Thomas Linke. "Jetzt sollten wir damit anfangen."

Weiterhin verzichten muss Kauczinski am Dienstag (20.00 Uhr) auf Defensivspieler Romain Brégerie (Wadenverletzung) und den schon länger fehlenden Neuzugang Sonny Kittel. Beim Blick auf die Aufstellung will der FCI-Coach auch die Belastungen des dichten Programms berücksichtigen. "Wir fangen an, uns einzuspielen. Aber es ist eine Englische Woche. Wir werden sehen, wie sich die Spieler fühlen, wer frisch ist", sagte der Trainer.

Bilanz spricht leicht für den FCI

In den bisherigen vier Pflichtspielen gab es nur einmal einen Sieger, als Ingolstadt sein Heimspiel am 3. Oktober 2015 durch zwei Treffer in der Schlussviertelstunde 2:0 für sich entschied. Die anderen Treffen endeten allesamt 1:1.

Mögliche Aufstellungen:

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Tisserand, Suttner - Roger - Groß, Morales - Leckie, Lezcano, Hartmann.

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka - Hasebe, Huszti - Seferovic, Fabian, Rebic - Meier.

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).

Stand: 20.09.2016, 08:36