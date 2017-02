Nun hat es auch die Hoffenheimer erwischt: Die 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag in Leipzig bedeutete die erste Saisonniederlage für die Kraichgauer. Lange waren sie unbesiegt durchs Land gereist und waren damit gar europäisch spitze, das hat sich nun erledigt. Auch in punkto Platzverweise hat die TSG ihre Jungfräulichkeit verloren - mit Sandro Wagner flog erstmals ein Hoffenheimer in dieser Spielzeit frühzeitig vom Platz.

Überhaupt - es lief zuletzt nicht so richtig rund bei den Kraichgauern. Hoffenheim gewann nur zwei der letzten neun Bundesliga-Spiele. Mit ein paar Punkten mehr könnte die Nagelsmann-Truppe schon fast sicher für Europa planen.

Mainz hofft auf einstigen "Mini-Messi"

Bei den Mainzern steht eine Personalie im Vordergrund. Bojan Krkic galt einst als "Wunderkind" und mindestens neuer Messi - mit dem großen Erwartungsdruck kam er nicht zurecht, hatte zudem viel Pech mit Verletzungen. Nach Stationen beim AS Rom, AC Mailand, Ajax Amsterdam und zuletzt Stoke City lernt er nun die vierte große Liga kennen. Und machte sich bei den Mainzer Anhängern direkt mal beliebt: "Wer den Fußball liebt, kennt Mainz", so Bojan.

Der Spanier mit den serbischen Wurzeln könnte in Hoffenheim direkt in der Startelf stehen - ebenso wie Jhon Cordoba, der seine Rotsperre abgesessen hat. Bei den Gastgebern fehlt der rotgesperrte Wagner.

Die möglichen Aufstellungen:

1899 Hoffenheim: Baumann; Süle, Vogt, Hübner; Kaderabek, Zuber; Rudy; Amiri, Demirbay; Uth, Kramaric.

1. FSV Mainz 05: Lössl; Donati, Bell, Bungert, Brosinski; Frei, Latza; Jairo, De Blasis; Cordoba, Muto.

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00