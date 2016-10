Beim badischen Bundesliga-Derby zwischen 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg "werden die Funken sprühen" . Rosen erklärt: "Freiburg war schon immer eine Mannschaft, die auf dem Platz gute spielerische Lösungen gefunden hat und in dieser Saison zudem eine Aggressivität an den Tag legt, die sich teilweise im Grenzbereich bewegt - was von der Emotionalität des Trainers an der Seitenlinie gepuscht wird" , sagt der Hoffenheimer Fußballchef über die Breisgauer und ihren temperamentvollen Coach Christian Streich.

"Ruhe und Konstanz im Klub"

Es sei nicht die Haupttriebfeder der TSG, die Nummer 1 im baden-württembergischen Fußball zu sein, sagte Rosen. "Aber es ist schon ein spannendes Duell, weil beide Clubs gut gestartet sind." Vor dem Spiel am Samstag (15.10.16) ist Hoffenheim als Tabellensiebter nach sechs Saisonspielen noch ungeschlagen. Der Sportclub steht als Aufsteiger nach drei Heimsiegen als Zehnter gut da, hat auswärts aber noch nicht gepunktet. Was sich Hoffenheim von Freiburg abschauen kann? "Ein großes Pfund ist die Ruhe und Konstanz im Club. Freiburg steht für eine langfristige Ausrichtung, was man auch daran sieht, wie der Verein die Abstiege verkraftet hat" , erklärte Rosen.

Während sich bei der TSG in den vergangenen Jahren das Trainerkarussell oft sehr schnell drehte, sitzt Streich in Freiburg nun bereits fünf Jahre auf dem Chefsessel. Eine ähnliche Kontinuität erhofft sich Hoffenheim auch mit Julian Nagelsmann. Der mit 29 Jahren jüngste Erstliga-Coach hat die Kraichgauer vergangene Saison vor dem Abstieg gerettet. "Julian genießt großes Vertrauen auf allen Ebenen, und wir wollen langfristig mit ihm arbeiten" , betonte Rosen. "Selbst wenn mal eine Phase kommen sollte, in der es nicht so läuft, dann werden wir wieder gemeinschaftlich in die Spur kommen."

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 15.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 15.10.2016 | Das Erste

Stand: 14.10.2016, 08:13