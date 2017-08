Höwedes-Wechsel zu Juventus Turin ist perfekt

Höwedes wechselt erstmals als Profi

" Es war keine einfache Entscheidung für uns, aber aufgrund der großen Verdienste von Benedikt Höwedes wollten wir seinen Wunsch, zu Juventus Turin zu wechseln, nicht ablehnen und haben daher einer Ausleihe zugestimmt ", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Höwedes bestritt seine bisherige Profi-Karriere ausschließlich für Schalke. Er war als 13-Jähriger zum Revierclub gewechselt. Für die Königsblauen bestritt der heute 29-Jährige insgesamt 240 Bundesligaspiele.

Schalkes neuer Trainer Domenico Tedesco hatte Höwedes, der noch bis 2020 unter Vertrag stand, jedoch vor Saisonbeginn die Kapitänsbinde entzogen und an Torwart Ralf Fährmann weitergereicht. Zudem hatte er seinen Stammplatz verloren.

Höwedes: "Ich gehe als Spieler, aber ich bleibe als Fan!"