Am Dienstag (29.08.17) meldete sich sogar Norbert Elgert zur Sache. "Ich habe Benedikt angerufen. Ich melde mich immer bei meinen ehemaligen Spielern, wenn es ihnen mal nicht so gut geht" , erzählte der legendäre A-Jugendtrainer des FC Schalke 04 im "Reviersport". "Benni ist Schalker durch und durch" , weiß Elgert, der Benedikt Höwedes vor rund zehn Jahren den Weg zum Profi ebnete.

Erst die Kapitänsbinde weg, dann der Stammplatz

Dennoch wird Höwedes "seinen" Klub nun in Richtung Juventus Turin verlassen. Am heutigen Mittwoch werden alle Details für den 15-Millionen-Transfer perfekt gemacht. Der langjährige Kapitän der Königsblauen reagiert mit seinem Abgang auf die Demontage durch Neu-Trainer Domenico Tedesco. Der hatte dem 29-Jährigen in der Vorbereitung die Kapitänsbinde abgenommen, in den Spielen ließ er ihn dann auf der Ersatzbank schmoren.