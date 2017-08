Höwedes bei Schalke vor dem Absprung?

Vermutlich bewegt diese Personalie die Fans des FC Schalke 04 derzeit mehr als das bevorstehende Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96. Benedikt Höwedes ist schließlich seit einigen Tagen Gesprächsthema Nummer eins am Berger Feld. Die entscheidende Frage, die sich um den 29-Jährigen rankt, ist allerdings nicht eindeutig zu beantworten: Bleibt er oder geht er?

Vor rund zwei Wochen hatte Trainer Domenico Tedesco Höwedes als Kapitän abgesetzt. Torhüter Ralf Fährmann wurde völlig überraschend zu seinem Nachfolger ernannt. Das Eigengewächs Höwedes, das es einst aus der erfolgreichen Schalker Knappenschmiede zu den Profis schaffte und der mittlerweile seit 16 Jahren im Klub ist, hatte dieses Amt sechs Jahre inne. Sein Vertrag ist bis Sommer 2020 datiert.

Wohl Anfragen aus England und Italien

"Klar ist, dass ich durch die überraschende Absetzung als Kapitän Anfragen von anderen Klubs erhalten habe“ , sagte Höwedes der Funke Mediengruppe: "Es liegt in der Natur der Sache, dass mein Berater prüft und beantwortet."

Die Absetzung hat den Innenverteidiger, der 2014 mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister wurde, dem Vernehmen nach persönlich hart getroffen - und er scheint deshalb einen Wechsel zumindest in Erwägung gezogen zu haben. Anfragen aus England aber auch Italien sollen bei Höwedes eingegangen sein. Rund 18 Millionen Euro müssten ein Interessent wohl für den Abwehrspezialisten auf den Tisch legen.

Höwedes Einsatzchancen derzeit eher gering

Zum einen dürfte persönliche Enttäuschung, zum anderen aber auch die sportliche Perspektive bei Höwedes ausschlaggebend für die zugespitzten Wechsel-Gerüchte sein. Denn neben der Degradierung zum "normalen" Spieler hatte Tedesco beim Saisonauftakt auf Höwedes in der Startelf verzichtet und Naldo, Thilo Kehrer und Matija Nastasic den Vorzug in der Dreier-Abwehrkette gegeben.

Das ist deshalb besonders unerfreulich für Höwedes, weil er mit Blick auf die WM 2018 in Russland dringend Spielpraxis benötigt, um vom Bundestrainer Joachim Löw in den Kader berufen zu werden.

Tedesco begründete seine Entscheidung, Höwedes über 90 Minuten gegen RB Leipzig nicht berücksichtigt zu haben, damit, dass "Benni noch nicht zu 100 Prozent fit ist. Wenn er das ist, wird er bei uns auch eine wichtige Rolle spielen" . Allerdings dürften Höwedes Chancen, einen der drei Verteidiger aus der Abwehr zu verdrängen, derzeit nicht besonders groß sein.

Der tadellose Zweikämpfer Höwedes gilt seit jeher nicht gerade als ausgewiesener Techniker. Sein Aufbauspiel ist eher von rustikaler Natur. Tedescos Taktik-Ansatz ist allerdings eher durch spielerische Lösungen im Aufbau geprägt.

Noch kein Plan B

Vor diesem Hintergrund könnte Höwedes einen schnellen Wechsel in Betracht ziehen. "Ich habe immer gesagt, dass ich einen Wechsel innerhalb der Liga ausschließe und mir grundsätzlich einen Wechsel ins Ausland vorstellen kann" , sagte Höwedes.

Höwedes gilt den Fans als Integrationsfigur in dem folkloristisch geprägten Gelsenkirchener Verein. Ein Verlust würde vor allem auch die Fan-Seele schmerzen. "Nullkommanull Tendenzen" gäbe es bezüglich eines Wechselwunsches, sagte Sportvorstand Christian Heidel noch in der vergangenen Woche bezüglich Höwedes.

Bis jetzt soll auch noch niemand von Seiten des Spielers an den Manager herangetreten sein. Einen Plan B bei einem Abgang Höwedes soll es ebenfalls von Seiten des Klubs noch nicht geben.

Die Wechselfrist endet in einer Woche, am 31. August. Eine im Profi-Fußball allerdings völlig ausreichende Zeit, um Wechsel auch in diesen Größenordnungen über die Bühne bringen zu können. Die Diskussionen werden bis dahin anhalten.

Stand: 23.08.2017, 11:44