Jupp Heynckes wird erneut Trainer beim deutschen Fußball-Meister Bayern München. Der 72-Jährige übernimmt das Amt nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bis Saisonende. Dies bestätigte der deutsche Rekordmeister am Freitag (06.10.17). Heynckes nimmt seine Arbeit am Montag auf.

"Wir sind Jupp sehr dankbar, dass er uns als Cheftrainer zugesagt hat. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Trainer für den FC Bayern" , sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge. Sportdirektor Hasan Salihamidzic ergänzte: "Jupp Heynckes ist ein Meister in Sachen Menschenführung und Taktik. Wir sind überzeugt davon, dass er genau der richtige Mann ist, um die Mannschaft in der aktuellen Situation wieder zum Erfolg zu führen und um unsere Ziele zu erreichen."

"Es ist ein Freundschaftsdienst"

Heynckes sagte dem kicker, dass es sich um "kein Comeback" handele: "Es ist ein Freundschaftsdienst - und ich habe es nur gemacht, weil ich dem FC Bayern unglaublich viel zu verdanken habe. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, es kann sofort losgehen."

Für Heynckes beginnt die vierte Amtszeit beim FC Bayern mit einem strammen Programm. Das Heimspiel am Samstag, den 14. Oktober, gegen Freiburg eröffnet eine dreiwöchige Intensivphase mit insgesamt sieben Partien in Fußball-Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Vor allem die beiden Matches gegen Vizemeister Leipzig, das folgende Gastspiel in Glasgow und zum Abschluss der Liga-Höhepunkt bei Tabellenführer Dortmund dürften es in sich haben.