Kurz nach seinem Rauswurf bei den Bayern heuerte Heynckes als dritter deutscher Trainer nach Hennes Weisweiler und Udo Lattek in der ersten spanischen Liga bei Athletic Bilbao an. Nach zwei Jahren in Spanien kehrte Heynckes 1994 in die Bundesliga zurück und wurde Trainer bei Eintracht Frankfurt. Das Engagement stand jedoch unter keinem guten Stern. Heynckes überwarf sich mit den Stars des Teams und löste nach nur neun Monaten entnervt seinen Vertrag auf.