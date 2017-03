Das 2:4 am vergangenen Spieltag beim 1. FC Köln tut in der Hauptstadt richtig weh. Denn dadurch wuchs der Rückstand auf Hoffenheim (Platz 4) auf fünf Punkte. Bei einer Niederlage gegen 1899 können sich die Berliner nun die Champions League vermutlich schon abschminken. Und ob die Europa League ein gleichwertiger Trost für die Königsklasse ist, darf bezweifelt werden.

Und auch der zweitschönste internationale Wettbewerb ist noch keineswegs sicher, denn nach hinten ist der Punktevorsprung nicht besonders üppig - auf Rang acht sind es gerade mal fünf Zähler.

Zu Hause ist die Hertha fast unbezwingbar

Also sollte gegen Hoffenheim gepunktet werden. Nicht mitmachen kann dabei Mitchell Weiser. Beim 1:0-Sieg der deutschen U21 gegen England zog sich der 22-Jährige einen Faserriss im linken Oberschenkel zu. Nun fällt Weiser etwa zwei bis vier Wochen aus. "Das tut uns richtig weh. Das ist die gleiche Stelle, an der Mitch sich schon Ende des letzten Jahres in Leipzig verletzt hatte" , sagte Hertha-Trainer Pal Dardai der Bild.

Zum Glück hat Berlin aber ein Heimspiel, und im Olympiastadion ist die Hertha eine Macht. Mit zehn Siegen, einem Remis und nur einer Niederlagen führt sie die Heimtabelle an (31 Punkte), sogar vor Bayern München (30)!

Hoffenheim insgesamt fast unbezwingbar

Doch auch Hoffenheim ist schwer zu schlagen. Erst zwei Niederlagen haben die Kraichgauer in dieser Saison kassiert. Zuletzt wurde fünfmal in Folge gepunktet.

Sandro Wagner trifft wieder

Besonders erfreulich für die Hoffenheimer - beim 1:0 gegen Leverkusen am vergangenen Spieltag beendete Sandro Wagner seine lange Torflaute und entschied das Spiel mit seinem Treffer. In der Torjägerliste liegt er nun gemeinsam mit Hertha-Torjäger Vedad Ibisevic auf Rang fünf (beide 11 Tore).

Das Selbstbewusstein kommt zum rechten Zeitpunkt zurück, denn Wagner hat mit der Hertha noch eine Rechnung offen. In Berlin erlebte der Stürmer von 2012 bis 2015 einst den Tiefpunkt seiner Karriere. Trainer Dardai musterte ihn aus und ließ ihn am Ende separiert vom Rest auf leere Tore schießen.

Die möglichen Aufstellungen:

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Mittelstädt - Stark, Skjelbred - Haraguchi, Darida, Stocker - Ibisevic

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy - Amiri, Demirbay - Wagner, Kramaric

Thema in: WDR2, Liga live, Freitag, 31.3., 19 Uhr

Stand: 31.03.2017, 08:00