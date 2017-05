Sollten Werder Bremen und der SC Freiburg ihre Spiele gewinnen, wäre Hertha BSC bei einer eigenen Heimniederlage gegen Leipzig plötzlich nur noch auf Rang sieben der Tabelle.

Mit dem Satz ist die Unwahrscheinlichkeit dieses Szenarios aber schon verraten - denn Heimniederlagen sind in Berlin so gut wie unbekannt. Im Olympiastadion gewannen die Berliner bislang zwölf von 15 Spielen und waren dabei selbst von Bayern (1:1) oder Dortmund (2:1) nicht zu bezwingen.

Leipzig kann die Champions League endgültig klar machen

Keine leichte Aufgabe also für RB Leipzig, doch mit einem Sieg könnten die Sachsen eine wahrhaft grandiose Saison krönen. Leipzig hätte bereits am vergangenen Spieltag die direkte Champions-League-Qualifikation unter Dach und Fach bringen können, doch gegen Ingolstadt gab es nur ein Unentschieden.

Nun kann der Aufsteiger das Versäumte nachholen: Mit einem Sieg in Berlin ist Leipzig sicher in der Königsklasse; ein Remis reicht, sollte der BVB gegen Hoffenheim verlieren.

Schwächeln nach der Winterpause

Allerdings ist bei Leipzig die Wucht aus der Vorrunde ein wenig passé. Bei der Hertha aber auch. Bis zur Winterpause legten beide Teams eine überragende Saison hin: Im Kalenderjahr 2017 konnten sie dieses Level nicht ganz halten: Die Sachsen gaben seit der Winterpause in sieben Spielen Punkte ab (drei Remis, vier Niederlagen), Hertha BSC verbuchte fast doppelt so viele Niederlagen (neun) wie Siege (fünf). Und die Hertha BSC half dabei auch schon mal kräftig mit, so etwa bei der 0:2-Niederlage in Bremen.

Die möglichen Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein; Pekarik, Langkamp, Torunarigha, Mittelstädt; Darida, Skjelbred; Esswein, Stocker, Kalou; Ibisevic.

RB Leipzig: Gulacsi; Bernardo, Upamecano, Compper, Halstenberg; Ilsanker, Demme; Keita, Forsberg; Sabitzer, Poulsen.

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).

