Da hat einer aber mal so richtig Lust auf den neuen Arbeitgeber: "Wahnsinnig geiler Club", "wahnsinniges Brett" "großer Reiz", "große Herausforderung" - rhetorisch hat er schon mal überzeugt. Mal schauen, wie die Realität auf dem Platz zu seinen Aussagen korrespondiert, denn so "wahnsinnig geil" war das schließlich nicht, was die Spieler des Hamburger SV in den vergangenen Wochen auf den Platz zauberten. Das schlechteste Liga-Team 2016 mit nur fünf Siegen aus 22 Spielen hat in den bisherigen fünf Saisonspielen gerade einmal zwei Treffer erzielt und nur acht Tormöglichkeiten erspielt.

Gisdols Strategie, um den "Dino" wieder auf Kurs zu bringen: Intensive Trainingsarbeit und Gespräche mit den verunsicherten Profis. Und ein Stück Realismus: "Es wird in den nächsten Tagen keine Wunderdinge geben. Wir wollen kleine Schritte vorwärtskommen und die negative Stimmung, den Rucksack ablegen. Wir wollen Leichtigkeit hineinbekommen", sagt er.

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol hat "total Lust" auf den HSV | Tagesschau | 26.09.2016 | 00:36 Min. | Verfügbar bis 26.09.2017 | Tagesschau24

Leichtigkeit im Überfluss haben sie im Moment an der Hauptstadt, beim Gastgeber Hertha BSC. ZWar bedeutete der Last-Minute-Ausgleich in Frankfurt Platz sechs statt Platz drei - trotzdem ist man sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Statistisch gesehen dürfte der HSV keine zu große Hürde darstellen: Die beiden bisherigen Heimspiele konnte Hertha BSC beide gewinnen, die letzten drei Heimspiele gegen die Hamburger gewann man allesamt zu Null. Allerdings: Wie schwer der Ausfall des verletzten Vladimir Darida wirkt, zeigte sich schon in der Vorwoche in München.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga | 01.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 01.10.2016 | Das Erste

Stand: 30.09.2016, 10:14