Vor dem Auswärtspiel bei Borussia Mönchengladbach hatte Hertha BSC ein wenig mit alten Ritualen aufgeräumt. Nach zuvor sechs Auswärtsniederlagen in Folge musste etwas passieren. Also reiste die Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison erst am Spieltag an. Genutzt hat es nichts, es folgte Auswärtsniederlage Nummer sieben in Serie (0:1).

Die Konkurrenz kommt näher

Gut also, dass das Spiel am Sonntag (09.04.2017) gegen den FC Ausgburg im heimischen Olympiastadion stattfindet. Aber auch dort musste die Hertha gegen Hoffenheim zuletzt eine Niederlage hinnehmen (1:3). Die Berliner haben also ihre drei vergangenen Bundesliga-Spiele verloren. Überhaupt holte die Hertha in der Rückrunde erst zehn Punkte. Dennoch stehen der Berliner weiter auf einem Europapokal-Platz. Die Konkurrenz kommt jedoch immer näher.