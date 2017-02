Während die Hessen nach der dritten Niederlage in Serie den Anschluss zumindest an die Champions-League-Plätze zunächst einmal verloren haben, ist die Hertha wieder voll im Geschäft. "Wir haben unsere erste Torchance gleich gemacht, der Sieg ist nicht unverdient" , meinte Pal Dardai. Eintracht-Coach Niko Kovac urteilte: "Es war eigentlich ein typisches 0:0, wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff. Aber wir machen das 1:0 nicht. Der einzige Fehler, den wir gemacht haben, wurde bestraft. Aber das Tor war abseits."

Großchance für Rebic

In einer an Höhepunkten ausgesprochen armen ersten Halbzeit hätten die Gäste der Partie aber einen anderen Dreh geben können. Ante Rebic hatte nach einer knappen halben Stunde die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber aus kurzer Distanz am großartig reagierenden Rune Jarstein.

Die Hertha brannte zunächst auch alles andere als ein Offensivfeuerwerk ab, stand aber sehr kompakt und versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Einen davon nutzte dann Ibisevic in der 52. Minute - allerdings gab es Zweifel an der Korrektheit des Treffers.

Kalou doppelt im Abseits

Beim präzisen Steilpass von Niklas Stark auf Salomon Kalou stand der Ivorer hauchdünn im Abseits. Bastian Oczipka spitzelte die Kugel dann zu Ibisevic, bei dessen Torschuss Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky über Kalou springen musste - der damit aus einer Abseitsstellung erneut ins Spiel eingriff.

Keine Zweifel gab es dann am 2:0 durch den schönen Kopfball von Vladimir Darida in der 83. Minute, den Maximilian Mittelstädt mit einer perfekten Flanke von rechts vorgelegt hatte.

Rot für Seferovic

In der 78. Minute dezimierte sich die Eintracht dann auch noch selbst: Haris Seferovic schlug nach einem leichten Zupfer seinen Gegenspieler Stark ins Gesicht - auf einen Funkspruch seines Assistenten zog Schiedsrichter Sascha Stegemann korrekterweise dafür die Rote Karte.

Frankfurt muss nun am nächsten Sonntag (05.03.17) im Heimspiel gegen den SC Freiburg schauen, dass die Talfahrt gestoppt wird. Berlin kann am gleichen Tag in Hamburg den Sieg gegen die Eintracht vergolden.