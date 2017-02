Zwar steht diie Hertha noch immer auf einem imponierenden sechsten Platz der Bundesliga-Tabelle, doch im neuen Jahr gab es in fünf Ligaspielen nur einen Sieg - das mühselige 1:0 gegen Ingolstadt. Das Pech sollte man allerdings nicht ausklammern, so wäre beim 1:1 gegen die Bayern auch ein Sieg drin gewesen.

Zum Glück spielt die Hertha nun aber zu Hause, denn im Olympiastadion fühlt sie sich offenkundig besonders wohl. In der Heimtabelle sind die Berliner die Nummer 1 der Bundesliga, in der Auswärtstabelle dagegen nur Durchschnitt. Außerdem freut man sich in Berlin über Vedad Ibisevic - der Stürmer war sieben Bundesliga-Spiele torlos - und beendete die Durststrecke nun gegen die Bayern.

Schlüsselspieler fehlen der Eintracht

Dazu kommt, dass die so defensivstarke Eintracht zwei empfindliche Ausfälle verkraften muss: Omar Mascarell muss als erster Bundesliga-Spieler in dieser Saison zum zweiten Mal eine Gelb-Sperre absitzen. David Abraham sah zuletzt die Rote Karte.

Beide Defensivstrategen verpassten in dieser Saison erst ein Spiel, ohne Abraham ging die Eintracht im letzten Auswärtsspiel in Leverkusen mit 0:3 unter. Zu allem Überfluss musste am im Spiel gegen Ingolstadt (0:2) Spieltag auch noch Shootingstar Jesus Vallejo verletzt ausgewechselt werden.

"Die Ausfälle jetzt tun natürlich weh. Aber wir haben Mittel, das über die Mannschaft zu kompensieren," sagte Vorstand Fredi Bobic der Bild. In Berlin muss Frankfurt außerdem auf die Langzeitausfälle Marco Russ und Slobodan Medojevic sowie Neuzugang Andersson Ordonez verzichten.

Hasebe bald Rekord-Japaner

Für Berlins Makoto Hasebe wird es statistisch gesehen dagegen ein eher angenehmes Spiel - er steht vor seinem 234. Bundesliga-Spiel und holt damit Yasuhiko Okudera als japanischen Rekordspieler ein. Sein größter Erfolg war sicher der Gewinn der deutschen Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg 2009. Persönlich spielt er vielleicht in der aktuellen Saison seinen besten Fußball, vor allem als Mittelglied der Dreierkette überragte Hasebe.

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34