Hertha hat es zuletzt gegen Hamburg verpasst, sich mit einen Sieg einen Fünf-Punkte-Polster auf Platz sechs zu verschaffen. Die 0:1-Niederlage beim HSV war bereits die vierte Pleite im neuen Jahr. Damit kassierten die Berliner in den sieben Spielen des Jahres 2017 schon genauso viele Niederlagen wie in den 16 Partien vor der Winterpause.

Kreativproblem im Mittelfeld

Torwart Rune Jarstein (Hertha BSC) hat die Hand auf dem Ball vor Pierre-Emerick Aubameyang

Besonders beunruhigend: Gegen Hamburg kam die Hertha nur dreimal im Strafraum zum Torabschluss. Am häufigsten bei Hertha am Ball war in Hamburg der zentrale Mittelfeldspieler Vladimir Darida. Doch der Tscheche konnte mit seinen fast 100 Ballberührungen kaum Raumgewinne erzielen, Darida passte fast nur zurück auf die eigenen Abwehspieler. Die Offensivkräfte Ibisevic, Kalou und Haraguchi erhielten zusammen nur acht Zuspiele von Darida.

Unter der mangelnden Kreativität im Mittelfeld leidet Hertha schon die gesamte Saison, 15 Saisontore nach kurzen Pässen sind ein unterdurchschnittlicher Wert, die phantasievollen Dortmunder erzielten 36 Tore nach kurzen Pässen. Es bleibt abzuwarten, ob Königstransfer Ondrej Duda endlich Abhilfe schaffen kann, der Mann mit der 10 auf dem Rücken bereitete in seinen ersten 39 Bundesliga-Minuten (gegen Frankfurt und Hamburg) keinen Torschuss vor und gab auch keinen eigenen Schuss ab.

BVB stark über die Außen

Ganz anders der BVB - Die Dortmunder kommen in dieser Saison von allen Vereinen am häufigsten im Strafraum zum Torabschluss und erzielten auch ihre 52 Saisontore ausnahmslos von innerhalb des gegnerischen 16ers, allein am letzten Spieltag trafen die Borussen sechsmal.

Bemerkenswert wie der BVB die Leverkusener dabei über die Außenpositionen aushebeln konnte: Obwohl ein Spieler auf Außen bekanntlich weniger Anspielmöglichkeiten als im Zentrum hat, schafften es Guerreiro, Durm, Reus und Dembele trotzdem immer wieder Aubameyang im Zentrum anzuspielen und in Schussposition zu bringen. Zuletzt auch so gesehen im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Benfica Lissabon, als der im Hinspiel noch schwächelnde Aubameyang drei Tore erzielte.

Video starten, abbrechen mit Escape Dortmund gelingt perfekter Abend gegen Lissabon - die Zusammenfassung | Morgenmagazin | 09.03.2017 | 01:33 Min. | Verfügbar bis 16.03.2017 | Das Erste

Angesichts der überzeugenden Vorstellung gegen Lissabon ist der erneute Ausfall von Marco Reus besser zu verkraften, der sich einen Faserriss auf der Rückseite des linken Oberschenkels zuzog und einige Wochen fehlen wird.

Fünf Duelle in einem Jahr

Mit Berlin und dem BVB treffen sich alte Bekannte. Denn Hertha BSC schied nicht nur 2016, sondern auch 2017 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal aus. Im März 2017 kommt es nun damit bereits zum fünften Duell beider Vereine seit Februar 2016.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.03.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.03.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00