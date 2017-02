Man überwinterte als Tabellendritter, war die zweitbeste Heimmannschaft - Champions-League-Träume waberten im Winternebel der Hauptstadt. Seit dem zweiten Spieltag steht die Berliner Hertha ununterbrochen auf einem Rang, der am Ende der Saison das internationale Geschäft bedeuten würde.

Erstmals kein Europacup-Platz?

Doch mit vier Pleiten aus den letzten fünf Bundesligaspielen hat sich der Hauptstadtklub in der Tabelle natürlich keinen Gefallen getan. Bei einer Niederlage im Heimspiel gegen Ingolstadt und einem gleichzeitigen Punktgewinn des 1. FC Köln gegen Wolfsburg würde die Hertha auf den siebten Rang fallen. Danach wartet ein Auswärtsspiel auf Schalke und ein Heimspiel gegen die Bayern, dann geht es gegen die starke Frankfurter Eintracht - will man auf den internationalen Plätzen vertreten bleiben, muss also eigentlich jetzt mal ein Sieg her, gerade gegen einen Abstiegskandidaten.

Das weiß auch der Trainer:"Wir sind unter Druck, wir müssen gewinnen. Das ist normal im Sport" , erklärte Dardai vor der Partie des Tabellen-Sechsten gegen den Sechzehnten. Von den bisher erreichten 30 Punkten haben die Berliner 21 im heimischen Olympiastadion geholt. Allerdings erwartet Hertha am Samstag nur rund 35.000 Fans. Dardai appellierte an die Hertha-Anhänger, ins Stadion zu kommen: "Es ist wichtig, dass die Mannschaft die Unterstützung spürt. Das ist wie früher in der Schule: Wenn die Mädchen geguckt haben, hast du mehr gegeben" , bemerkte der Trainer.

Betont entspannte Lage

Den Humor haben sie in Berlin also schon mal nicht verloren, das zeigte sich auch unter der Woche, als man sich einen amüsanten Schlagabtausch via Twitter mit dem FCI lieferte. Der steht zwar aktuell noch auf dem Relegationsrang, hat aber dank der ordentlichen Bilanz unter Trainer Maik Walpurgis klammheimlich den Anschluss wiederhergestellt. Die gute Stimmung dort kommt also auch nicht von ungefähr - ein Punkt könnte den Schanzern unter Umständen sogar reichen, um mit Werder Bremen die Plätze zu tauschen und erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze zu verlassen.