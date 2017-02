Irgendwann gingen die Superlative aus: " Sensationell " sagte Kapitän Philipp Lahm, Arjen Robben rühmte " Riesencharakter und Riesenmentalität ", von " fantastischem Fußball ", sprach der sichtlich zufriedene Trainer Carlo Ancelotti.

Der 5:1-Sieg der Bayern gegen Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League war eine Machtdemonstration. " Wenn es drauf ankommt, sind wir da ", erklärte Robben.

Ob es auch beim schnöden Bundesliga-Spiel in Berlin darauf ankommt? Denn dem Auftritt in der Champions League gingen eher uninspirierte Vorstellungen auf nationaler Ebene voraus: In der Liga gab es glückliche Last-Minute-Siege in Freiburg und in Ingolstadt, einen knappen Zittersieg in Bremen und ein Remis gegen Schalke. Und auch der Erfolg im DFB-Pokal gegen Wolfsburg war eher einer aus der Abteilung "Arbeitssieg".

Hertha in 2017 bislang mit schwachen Vorstellungen

Das Jammern findet indes auf Rekordmeister-Niveau statt: Trotz der eher mäßigen Leistungen holte im Kalenderjahr 2017 keine Mannschaft mehr Punkte als die Bayern (zehn), die in der Jahrestabelle auf Rang zwei hinter Mönchengladbach liegen. Gegner Hertha liegt in der Gesamttabelle auf sechs - in der inofiziellen Kalenderjahr-Tabelle allerdings nur auf Rang 17 (einzig Bremen ist schwächer).

Hertha BSC verlor drei der vier Bundesliga-Spiele nach der Winterpause; dazu gab es das unglückliche DFB-Pokal-Aus in Dortmund. Es scheint sich das Phänomen des Vorjahres zu wiederholen: Auch da spielte Hertha BSC eine tolle Hinrunde, kam dann aber schlecht aus der Winterpause (kein Sieg in den ersten fünf Bundesliga-Spielen) und wäre am Ende beinahe aus den internationalen Rängen gefallen.

Hoffen auf die Heimstärke

Allerdings fanden drei der vier Spiele in der Fremde statt. Im einzigen Heimspiel gab es einen 1:0-Sieg gegen Ingolstadt. Nur RB Leipzig holte in dieser Saison zu Hause mehr Punkte (25) als die Dardai-Elf (24) - in Charlottenburg sind die Herthaner eine Macht.

Allerdings kam in diesem Jahr auch noch kein so starker Gegner wie die Bayern in den Berliner Westen - und kein solcher Angstgegner: Die letzten elf Spiele gegen die Hertha haben die Münchner alle für sich entschieden, bei 33:6 Toren. Gewonnen haben die Berliner nur eine der letzten 26 Partien gegen die Bayern - am 14. Februar 2009 zu Hause mit 2:1 gegen Jürgen Klinsmann & Co.

