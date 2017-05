Wie am Ende einer jeden Saison gibt es in der Bundesliga jede Menge Abschiede zu feiern: Xabi Alonso und Philipp Lahm in München, Klaas-Jan Huntelaar auf Schalke, Dominik Stroh-Engel in Darmstadt, Clemens Fritz in Bremen. Auch bei Bayer Leverkusen wird ein Mann verabschiedet - mit einem entscheidenden Unterschied zu den Vorgenannten: Eine Träne hinterherweinen wird Tayfun Korkut in Leverkusen wohl niemand.

Zu verheerend ist die Bilanz des Trainers, der eigentlich für die sportliche Wende nach Roger Schmidt sorgen sollte. Zehn Spiele, acht Punkte: Vergangene Woche bestätigte der Verein die Trennung zum Saisonende. Wer in der kommenden Saison das Bayer-Zepter in der Hand hält, ist offen. Medienberichten zufolge soll Thomas Tuchel im Falle seiner Demission in Dortmund ein Kandidat sein.

Berlin fast sicher in der Europa League

Beim Gegner aus Berlin ist dagegen klar, wer in der kommenden Spielzeit im samstäglichen Rhythmus auf der Bank Platz nehmen wird: Pál Dardai sitzt fest im Sattel - und wird sein Team mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in die Europa League führen. Ein Zähler daheim gegen Leverkusen reicht vermutlich, um Rang fünf zu verteidigen, vorausgesetzt der SC Freiburg gewinnt nicht in München. Verlieren die Freiburger und gewinnt der 1. FC Köln nicht mit sechs Toren Unterschied, dürften die Berliner sogar verlieren.

Die Qualifikation wäre ein Happy End für die Hauptstädter nach einer eher durchwachsenen Rückrunde. Mit nur 19 Zählern sind die Berliner in der Rückrundentabelle weit weg von Europa. Keine ungewohnte Situation: Hertha spielte auch in der zweiten kompletten Saison unter Pál Dardai völlig konträre Hin- und Rückrunden. Dardai holte mit Hertha 32 und 30 Hinrunden-Punkte, die Summe von 62 Zählern aus 34 Hinrundenspielen hat Champions-League-Format. Die nur 37 Punkte aus 33 Rückrundenspielen sind das Niveau eines Abstiegskandidaten.

Berlin besonders stark vor heimischem Publikum

Dass die Berliner trotzdem gute Karten haben, zeigt ein Blick auf die auch in der Rückrunde immer noch überragende Heimbilanz: Zwölf von 16 Spielen konnten im Olympiastadion gewonnen werden, alleine zuhause holten die Hauptstädter somit nur einen Punkt weniger als Gegner Leverkusen in allen Partien in dieser Saison.

Trotzdem wird Dardai seiner Mannschaft wohl den nötigen Respekt vor der Bayer-Elf vermittelt haben: Als einziger Bundesliga-Trainer tippte er vor Saisonbeginn Bayer 04 Leverkusen als Meister. Gut, dass er Trainer geworden ist und kein professioneller Wetter.

Mögliche Aufstellungen

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Darida, Stark - Weiser, Haraguchi - Ibisevic, Kalou

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Jedvaj, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Havertz, Brandt - Chicharito, Kießling

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

