"Wenn die Entscheidung gefallen ist, dann werden Leon und ich zu allererst Schalke davon in Kenntnis setzen" , sagt Goretzkas Berater Jörg Neubauer am Neujahrstag zum TV-Sender Sport1. Im Verein war am Tag nach den Berichten über die angeblich bereits feststehende Entscheidung des 22-Jährigen noch nichts bekannt.

"Leon hat uns bislang nicht darüber informiert, dass er sich zu einem Wechsel entschieden hat. Und ich vertraue Leon und seinem Berater, mit dem ich noch gestern in Kontakt war" , sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel am Neujahrstag auf Sport1-Anfrage.

Goretzkas Vertrag auf Schalke läuft aus

Die spanische Sportzeitung Marca und Sport Bild hatten an Silvester berichtet, dass sich Goretzka für einen Transfer zu den Bayern in der Sommerpause entschlossen haben soll. Der Vertrag des 22-Jährigen bei den Königsblauen läuft am Saisonende aus, so dass der Mittelfeldstar ablösefrei wechseln könnte.

Schalke hat seinem "Juwel" ein Angebot zur Verlängerung mit einem deutlich höheren Gehalt gemacht. Neben München sollen auch die spanischen Renommierklubs Real Madrid und FC Barcelona sowie der FC Liverpool aus der englischen Premier League an Goretzka interessiert sein.

red/sid | Stand: 01.01.2018, 11:50