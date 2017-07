Schalke verpflichet Amine Harit

Über die Ablöse vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Laut Medienberichten soll sie sich auf rund zehn Millionen Euro belaufen. " Amine ist ein technisch versierter Spieler der über ein starkes Tempodribbling verfügt und sich zudem defensiv gut einbringt. Er sucht oft mutige Offensivlösungen und kann dadurch den Unterschied ausmachen ", sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco.

U19-Europameister mit Frankreich

Dem französischen U20 -Nationalspieler gelang in der vergangenen Saison der Sprung aus der Nachwuchsakademie des FC Nantes in den Lizenzspielerkader. Dort kam er in 30 Partien in der Ligue 1 zum Einsatz. Bei der U19-Europameisterschaft im Sommer 2016 in Deutschland holte er mit der französischen Auswahl den Titel. Dabei stand Harit in allen fünf Turnierpartien in der Startelf.

Großer Karriereschritt

" Dieser Wechsel ist ein großer Schritt in meiner Karriere, und ich bin überzeugt, dass ich mich bei einem solchen Club zu dem Spieler entwickeln kann, der ich sein möchte ", sagte Harit in der Mitteilung des Vereins.

Stand: 10.07.2017, 19:34