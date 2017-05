Hansi Flick wird Geschäftsführer in Hoffenheim

Das bestätigte TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp der Sport Bild. "Ich freue mich, dass er unser Angebot angenommen hat und am 1. Juli seine Arbeit [...] in unserer Geschäftsführung aufnehmen wird. Ich halte ihn für einen der besten Fußball-Fachleute hierzulande. Und er ist ein ausgesprochen angenehmer Mensch" , sagte Hopp dem Magazin.

Der langjährige Assistent des Bundestrainers Joachim Löw wurde bereits seit Wochen als Kandidat gehandelt. In Hoffenheim hatte Flick von 2000 bis 2005 als Trainer gearbeitet. Flick ist in Heidelberg geboren und wohnt in der Nähe des Hoffenheimer Trainingszentrums. Die Kraichgauer werden in den Playoffs um die erstmalige Qualifikation zur Champions League spielen.