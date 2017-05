Am Donnerstag jährte sich ein ganz besonderer Tag zum 40. Mal: Am 18. Mai 1977 holte der Hamburger SV seinen ersten Europapokalsieg. Im Finale um den Europapokal der Pokalsieger besiegten Felix Magath, Georg "Schorsch" Volkert und Co. den RSC Anderlecht in Amsterdam mit 2:0. Der Triumph war der Startschuss zu sehr erfolgreichen Zeiten: Es folgte der Gewinn der deutschen Meisterschaft in den Jahren 1979, 1982 und 1983 sowie der legendäre Triumph im Europapokal der Landesmeister 1983 gegen Juventus Turin in Athen (1:0).

Anno 2017 ist die Realität ungemein trister: Der Hamburger SV ist nach einer phasenweise gruseligen Saison mal wieder 16. - es droht die dritte Relegation innerhalb von vier Jahren. Gegen Wolfsburg kommt es zum direkten Duell um das rettende Ufer, denn auch die Gastgeber sind nach einer gemessen an ihren finanziellen und sportlichen Möglichkeiten erschreckenden Spielzeit in der Verlosung um die unfreiwillige Saisonverlängerung.

Wolfsburg braucht einen Punkt zur Rettung

Die Ausgangsssituation ist relativ klar: Holt Wolfsburg mindestens einen Punkt, muss der Hamburger SV in die Relegation. Gewinnt der Hamburger SV , müssen die Wolfsburger den Gang in zwei Duelle gegen den Drittplatzierten der 2. Liga gehen - sofern der FC Ausgburg im Fernduell in Hoffenheim nicht mit zwei Toren mehr als der VfL verliert.

" Das sind die Tage im Leben, die man nicht vergisst - besonders, wenn man erfolgreich ist ", sagt VfL -Trainer Andries Jonker. Es werde im Volksparkstadion nicht taktiert, so der Niederländer. " Wir wissen, dass ein Punkt reicht. Die Mannschaft fühlt sich aber am wohlsten, wenn wir auf Sieg spielen. "

" Es wird eine Nervenschlacht. Es wird einfach nur ums Kämpfen gehen, das wird mit Fußball wenig zu tun haben ", sagt der Wolfsburger Maximilian Arnold. "I ch erwarte das emotionalste von vielen emotionalen Spielen, das ist von der Dramaturgie her nur schwer zu toppen ", erklärt HSV-Sportchef Jens Todt.

Hamburg ohne Lasogga, aber in Rotenburg

Um sich angemessen auf dieses Ereignis vorzubereiten, bezieht der HSV wie schon vor zwei Wochen zur Vorbereitung ein Kurztrainingslager in Rotenburg (Wümme). " Es war auch ein Wunsch der Mannschaft, zu fahren. Wir finden dort super Voraussetzungen, können für uns sein ", sagt Trainer Markus Gisdol.

Nicht mit dabei sein auf Hamburger Seite wird der Mann, der dieses Abstiegsendspiel mit seinem Kullertreffer auf Schalke erst möglich machte: Pierre-Michel Lasogga fällt mit einer Verletzung im Adduktorenbereich aus.

Mögliche Aufstellungen

Hamburger SV: Mathenia - Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Janjicic, Jung - Jatta, Holtby, Kostic - Wood

VfL Wolfsburg: Casteels - Jung, Knoche, Luiz Gustavo, Gerhardt - Guilavogui, Arnold - Vieirinha, Didavi, Ntep - Gomez

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

