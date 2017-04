Schläfrige Hamburger bestraft

Mit der Zeit erhöhte der HSV den Druck, die Hausherren wurden auch spielerisch besser und lauerten auf Lücken in der Darmstädter Defensive. Doch Aaron Hunt und Co. fanden sie zunächst nicht. Die beste Hamburger Gelegenheit im ersten Durchgang entsprang aus einem etwas verunglückten Klärungsversuch des Darmstädters Patrick Banggaard (36.). Ein Kopfball von Filip Kostic (47.) war kein Problem für Michael Esser im Tor der Gäste.

Dann bestraften Sulu und Platte die schläfrigen Hamburger mit den ersten echten Möglichkeiten. Sulu reagierte nach einer Ecke im Durcheinander am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Nur Sekunden später leistete sich Mergim Mavraj beim HSV einen schlimmen Fehlpass. Darmstadt schaltete konsequent um, Christian Mathenia war beim Schuss von Platte noch am Ball - doch das 0:2 konnte er nicht mehr verhindern.

In der Folge warf der HSV in seiner Verzweiflung alles nach vorne und kam auch zu Möglichkeiten. Wood (65.) und der eingewechselte Michael Gregoritsch (71.) vergaben aber aus aussichtsreicher Position. In der nächsten Woche muss der HSV am Sonntag (15.30 Uhr / 30.4.2017) beim Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, dem FC Augsburg antreten. Darmstadt empfängt am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause den SC Freiburg.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 22.4., 18 Uhr