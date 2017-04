Die 1:2-Niederlage bei Werder Bremen am vergangenen Samstag tat dem Hamburger SV doppelt weh. Zum einen, weil eine Derbyniederlage immer weh tut. Zum anderen, weil durch die Siege der Konkurrenz der Abstand auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt beträgt. Und die nächsten Gegner heißen Darmstadt, Augsburg, Mainz, Schalke und Wolfsburg. Die Hamburger haben also nur noch Endspiele vor der Brust.

Darmstadt als Wendepunkt für den HSV

Da kommt das Spiel gegen Darmstadt 98 vielleicht gerade recht. Denn an die Lilien habe die Hamburger gute Erinnerungen. Der 2:0-Sieg im Hinspiel war der erste Saisonsieg des HSV und der erste Sieg unter Trainer Markus Gisdol - wohlgemerkt am 13. Spieltag. Seitdem holte der HSV starke 29 Punkte und gewann in 17 Spielen neun Mal. Das überbieten nur der FC Bayern und RB Leipzig. Dass der Klassenerhalt immer noch nicht gesichert ist, liegt an dem historischen Fehlstart und am hohen Niveau im Abstiegskampf.

Beeindruckend ist auch die neue Hamburger Heimstärke. Seit neun Partien ist der in vergangenen Jahren chronisch Heimschwache HSV nun im Volksparkstadion ungeschlagen, sieben davon gewannen die Hanseaten. Das ist die beste Serie seit der Saison 2008/09, als der HSV unter Martin Jol die ersten zehn Heimspiele ohne Niederlage überstand und neun davon gewann.

Darmstadt noch ohne Auswärtspunkt

Auf dem Papier scheint das Duell gegen Darmstadt demnach schon entschieden, denn die Lilien haben in dieser Spielzeit auswärts noch überhaupt keinen Punkt geholt. Dabei beendete der Tabellenletzte die abgelaufene Saison auf Platz vier der Auswärtstabelle. Erst ein Team hat es in der Geschichte der Bundeslige bisher fertig gebracht, in einer kompletten Saison keinen Auswärtspunkt zu holen: der 1. FC Nürnberg in der Saison 1983/84.

Für die Darmstädter geht es jetzt eigentlich nur noch darum, den besiegelten Abstieg so weit wie möglich hinauszuzögern. Theoretisch hätte der nämlich schon am vorigen Spieltag feststehen können, doch die Lilien besiegten überraschend Zuhause den FC Schalke 04.

Aufschwung unter Frings

Torsten Frings hat in Darmstadt für Aufschwung gesorgt, wenn auch nur für einen zarten. In 13 Spielen unter Trainer Frings holten die Lilen zehn Punkte, in den 16 Spielen davor waren es nur acht. Auch spielerisch haben sich die Darmstädter unter dem Trainer-Newcomer gesteigert. In der kommenden Saison kann Frings dann zeigen, was er mit entsprechender Vorbereitung aus dem SV Darmstadt 98 herausholen kann. Dann allerdings in der Zweiten Liga.

Mögliche Aufstellungen

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Sakai, Jung - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

SV Darmstadt 98: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Gondorf, Hamit Altintop - Sam, Vrancic, Heller - Boyd

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

