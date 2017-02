Wer sind die beiden erfolgreichsten Teams der vergangenen drei Pflichtspiele in Deutschland? Da wäre zum einen Borussia Mönchengladbach - und zum anderen der Hamburger SV . Keine anderen Mannschaften im deutschen Profifiußball konnten die vergangenen drei Pflichtspielen gewinnen. Im Falle des Hamburger SV siegte man in der Liga gegen Leverkusen und in Leipzig, dazwischen gab es einen Sieg im Pokal gegen Köln. " Das war eine englische Woche, die wir so nicht erwarten konnten ", meinte Coach Markus Gisdol.

Die Woche kam auch gut im restlichen Verein an. " Wir sind sehr zufrieden mit der Trainerarbeit, gar keine Frage, es ist eine Handschrift zu erkennen auf dem Platz ", sagte Sportdirektor Jens Todt im NDR Sportclub und kündigte Gespräche über eine Vertragsverlängerung an. Bei aller Begeisterung - der "Dino" steckt immer noch knietief drin im Schlamassel. Durch die Erfolgsserie ist man lediglich auf den Abo-Platz 16 vorgekrochen. Sektkorken dürften noch nicht knallen an der Alster.

Freiburg auf Tuchfühlung zu Europa

In Freiburg auch nicht, obwohl man dort mehr Grund dazu hätte. Der SC liegt nach dem Sieg gegen den Tabellennachbarn Köln nur noch drei Punkte hinter den Rheinländern; und der 7. Platz könnte am Saisonende für den internationalen Wettbewerb reichen, wenn sich denn der Pokalsieger via Bundesliga für den Europacup qualifiziert. Allerdings hat Freiburg eine Menge Großkopferte hinter sich wie Leverkusen, Mönchengladbach, Schalke oder Wolfsburg, die nach bislang eher verpatzter Saison nach hinten raus noch auf ein wenig Versöhnung aus sind.

Sicher ist - es wird intensiv werden in Hamburg: Freiburg ist das laufstärkste Team der Bundesliga, rennt durchschnittlich über 118 Kilometer pro Spiel. Den Großteil davon legen die Freiburger in der eigenen Hälfte zurück, laufen dort 73 Kilometer pro Spiel, das sind acht Kilometer mehr als der Ligaschnitt. Auch der HSV spielt mit hohem läuferischen Einsatz, bei den intensiven Läufen gehört man zu den fleißigsten Teams der Bundesliga, bei der Sprintfreudigkeit ist man die Nummer eins. Die Hamburger foulen auch am meisten und bestreiten die drittmeisten Zweikämpfe.

