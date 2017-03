Das unglückliche 1:2-Niederlage im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend (01.03.17) gegen Gladbach soll neuen Mut für den Abstiegskampf machen. "Die Reaktion und die Leistung nach dem Bayern-Spiel haben uns gut gefallen" , sagte beispielsweise HSV-Sportchef Jens Todt vor der Partie am Sonntag gegen die Berliner Hertha. Auch Trainer Markus Gisdol hob die klare Leistungssteigerung hervor und geht optimistisch in das Heimspiel gegen die Berliner: "Wenn wir auf diesem Weg weitergehen, können wir auch in der Bundesliga punkten."

Abstiegskampf bis Saisonende droht

Das Wort "können" darf Gisdol dabei getrost in "müssen" umformulieren, denn die Tabellensituation nimmt für die Hanseaten trotz eines zwischenzeitlichen Aufschwungs inzwischen wieder bedrohliche Ausmaße an. Gelingt in den beiden bevorstehenden Heimspielen (nach Hertha geht es auch in der Liga wieder gegen Gladbach) kein Befreiungsschlag, muss sich Hamburg auf Abstiegskampf bis zum Saisonende gefasst machen.

Die Hertha dürfte allerdings in ihrer derzeitigen Form schwer zu bespielen sein. Schon die Bayern hatten sie 95 Minuten lang am Rande einer Niederlage, mit dem 2:0 gegen Frankfurt untermauerte die Mannschaft von Pal Dardai dann erneut ihre Europa-Ambitionen.

Jarstein hat hohe Ziele

Seinen enormen Wert für das Team stellte dabei wieder einmal Rune Jarstein unter Beweis. Beim Stand von 0:0 lief Frankfurts Ante Rebic allein auf den Berliner Torhüter zu, doch mit einem starken Reflex verhinderte der Norweger den scheinbar sicheren Rückstand. "Das war ein Matchball" , sagte Dardai nachher.

Mit Hertha hat der Familienvater, der Thomas Kraft längst als Nummer Eins abgelöst hat, noch einiges vor: Er will ins internationale Geschäft. "Es ist auf jeden Fall möglich, unter den Top Sechs zu bleiben" , sagt Jarstein. "Dafür müssen wir aber auch auswärts mal wieder punkten." Zuletzt setzte es für die Berliner in der Fremde vier Niederlagen in Folge.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00