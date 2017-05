Filip Kostic (l.) gegen Karim Onisiwo (FSV Mainz 05)

Im akuten Abstiegskampf neigen Trainer und sonstige Verantwortliche stets zur immergleichen Rhetorik. Das ist in Hamburg nicht anders. "Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen" , sagt Sportchef Jens Todt. "Wir werden nun sicher nicht den Fehler machen und den Kopf in den Sand stecken" , sagt Trainer Markus Gisdol.

Konkret äußert sich das so in der Hansestadt: Zwei Tage nach der 0:4-Pleite beim FC Augsburg wurden Ex-Kapitän Johan Djourou sowie Nabil Bahoui und Ashton Götz suspendiert und gehören ab sofort "nicht mehr dem Kader des HSV an" , wie der Verein via Twitter mitteilte. Zudem setzt man auf die Allzweckwaffe Kurztrainingslager - statt Malente, Barsinghausen oder der Klosterpforte in Marienfeld geht es ins niedersächsische Rotenburg an der Wümme, die Heimat von DFB-Präsident Reinhard Grindel, selbst bekennender HSV-Fan.

Mainz steht ebenfalls vor drei Finalspielen

Auch für den Gegner aus Mainz steht viel auf dem Spiel. Die punktgleichen Rheinhessen hatten am vergangenen Wochenende einen Rückschlag wegzustecken: Daheim gab es eine 1:2-Niederlage gegen ersatzgeschwächte Gladbacher. Zuvor hatte das Stimmungsbarometer nach oben gezeigt: Einem Heimsieg gegen Hertha war ein Punktgewinn in München gefolgt. "Wer gedacht hat, es geht so weiter nach vier Punkten aus zwei Spielen, hat sich getäuscht" , sagte Coach Martin Schmidt.

Trotz des Rückschlags bleibt der Schweizer gewohnt sachlich - von Sonder-Trainingslager oder Suspendierungen keine Spur. Stattdessen fokussiert man sich auf das Positive: "Die Leistung aus der zweiten Halbzeit (gegen Gladbach) müssen wir in das nächste Spiel mit reinnehmen" , so Schmidt. Drei Finalspiele stünden nun an, so Schmidt, in denen "wir punkten müssen" . Nach dem Gastspiel in Hamburg steht das Derby daheim gegen Frankfurt an, am letzten Spieltag geht es nach Köln.

Gisdol prophezeit brennendes Stadion

Dass es auch für einen Fußballverein andere Dinge als Fußball gibt, zeigte sich unter der Woche: Da bestimmten die Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung eine Wahlkommission, die demnächst den neuen Aufsichtsrat und die Nachfolge von Präsident Harald Strutz bestimmen soll.

Entbrannt war der ganze Streit in Mainz vor gut einem Jahr an Strutz' hoher Vergütung, die nicht unbedingt für ein Ehrenamt angemessen ist. "Natürlich kann man fragen, ob wir denn nichts Besseres zu tun haben" , sagt Vizepräsident Jürgen Doetz: "Aber auch diese Themen haben großen Einfluss auf den Verein und die Außenwahrnehmung."

Zumindest am Sonntag werden die Mainzer Auswärtsfahrer sich aber voll auf das Sportliche konzentrieren - ebenso wie die Hamburger Anhänger. Trotz der jüngsten Pleiten wird das Stadion im Volkspark voll sein. "Am Sonntag brennt bei uns das Stadion, das ist hundertprozentig sicher" , prophezeiht Gisdol.

Hamburger Fans rufen zur Unterstützung auf

Mit einem öffentlichen Brief wirbt auch der Supporters Club für eine Unterstützung der zuletzt dreimal in Serie geschlagenen Elf. "Leider merken wir, dass sich Resignation breitmacht. Die HSVer werden müde zu kämpfen" , schrieb die Fan-Vereinigung: "Das geht nicht. Wir Hamburger geben nicht auf! Der HSVer ist kein Erfolgsfan. Wir brauchen eine blaue Wand im Stadion, in den Kneipen vor den TV-Geräten."

Die möglichen Aufstellungen:

Hamburger SV: Mathenia; Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek; Sakai, Jung; Hunt, Holtby, Kostic; Wood.

1. FSV Mainz 05: Huth; Donati, Bell, Hack, Brosinski; Frei, Latza; Öztunali, Bojan, De Blasis; Cordoba.

Schiedsrichter: Siebert (Berlin).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 5.5., 18.30 Uhr

Bundesliga am Sonntag, WDR Fernsehen, Sonntag, 7.5., 21:45 Uhr

Stand: 05.05.2017, 08:00