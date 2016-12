Der Hamburger SV hat mit einem hart erkämpften Sieg gegen den FC Schalke 04 seine Minusbilanz zum Jahresabschluss aufgebessert. Im letzten Spiel vor Weihnachten siegten die abstiegsbedrohten Hanseaten am Dienstag (20.12.2016) mit 2:1. Die Tore erzielten Nicolai Müller (61. Minute) und Bobby Wood (82.). Die Königsblauen konnten nur noch durch Donis Avdijaj verkürzen (90.). Schalkes Torhüter Ralf Fährmann (76.) hielt dazu einen von Johan Djourou ausgeführten Foulelfmeter.

Der HSV verließ mit 13 Punkten zumindest für eine Nacht die direkten Abstiegsränge. Schalke geht mit nur 18 Punkten und enttäuscht nach zuletzt vier Bundesliga-Partien ohne Sieg in die Winterpause.

Gisdol: "Sind zueinandergerückt"

"Wir haben ein super Spiel gemacht, waren total dominant" , sagte HSV-Coach Markus Gisdol im Anschluss und freute sich über die Reaktion nach der 1:3-Pleite gegen Mainz. "Wir sind zueinandergerückt und haben einen guten Weg eingeschlagen. Die Mannschaft zieht zu 100 Prozent mit." Enttäuschung herrschte dagegen auf Schalker Seite. Kapitän Benedikt Höwedes sprach von einem "schwachen Spiel" und "vielen Fehlern" . Torhüter Fährmann glaubte nicht, dass nun angesichts der insgesamt verkorksten Hinrunde Unruhe in Schalke aufkommen könnte: "Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Wir haben schon gezeigt, dass wir es können."

Schalke dezimiert und ideenlos

Den Schalkern waren die vielen Ausfälle auch im letzten Spiel des Jahres deutlich anzumerken. Ohne den gesperrten Naldo und den verletzten Matija Nastasic war die Abwehr erneut geschwächt. Mit Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo und Eric Maxim Choupo-Moting fehlte erneut die komplette Offensivabteilung. Dafür kam Abdul Rahman Baba neu in die Startelf und sollte über die linke Seite für Impulse sorgen - was allerdings kaum gelang.

Die Schalker agierten nach vorne fast über die gesamte Spieldauer zu passiv und ideenlos. Die spielerische Stärke von Jewgeni Konopljanka oder Nationalspieler Max Meyer blitzte kaum auf. Chancen waren Zufallsprodukte - etwa als Hamburgs Jung Konopljanka versehentlich anschoss, der aber nur das Außennetz traf (30.). Ein klassischer Stürmer wie Huntelaar wurde schmerzlich vermisst. Zudem zeigte sich Schalke in der Defensive immer wieder unaufmerksam und anfällig - und machte damit den angeschlagenen HSV erst stark.

Starker zweiter Durchgang des HSV

Mit zunehmender Spieldauer legten die Hamburger auch die große Hektik in ihrem Spiel ab. Die Gastgeber kamen hochmotiviert aus der Kabine - und nutzten eine Kontermöglichkeit gegen eine schlecht postierte Schalker Abwehr zur Führung: Bentaleb ließ Müller aus den Augen, der verwertete die Vorlage von Kostic zur verdienten Führung. Djourou hätte per Foulelfmeter schon alles klarmachen können, scheiterte mit seinem schwach geschossenen Strafstoß aber an Fährmann. Auch den Nachschuss von Müller hielt er. Im Alleingang sorgte Wood dann aber für das vorentscheidende 2:0. Schalkes Schlussoffensive und Avdijajs Anschlusstreffer kamen zu spät.

Die Schalker haben nun in der Winterpause Gelegenheit, ihre lange Verletzenliste zu reduzieren. Zum Auftakt im neuen Jahr am 21.Januar erwarten die Königsblauen dann den FC Ingolstadt. Der HSV darf seine neue Geschlossenheit dann beim VfL Wolfsburg unter Beweis stellen.