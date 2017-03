Die erfreuliche Entwicklung beim Hamburger SV bekam zuletzt auch Trainer Markus Gisdol zu spüren. In der Länderspielpause verlängerte der Verein den Vertrag mit dem 47 Jahre alten Fußballlehrer bis 2019. Dieser gilt auch im Falle des Abstiegs.

Doch damit muss der HSV in diesem Jahr gar nicht mehr unbedingt etwas zu tun haben. Sollten gegen den 1. FC Köln drei Punkte eingefahren werden, ist man in Hamburg den gewohnten, aber ungeliebten Relegationsplatz ziemlich sicher los - wenn nämlich gleichzeitig der FC Augsburg gegen die Bayern verliert, würde der HSV die Augsburger in der Tabelle überholen.

Die erfreuliche Situation verdankt der HSV einer schönen Punkte-Sammelaktion. Vier Siege und zwei Remis in den vergangenen sieben Partien sorgten für gute Stimmung an der Elbe. In der Rückrundentabelle belegen die Hamburger damit Platz fünf.

Djourou ärgert sich über seine Absetzung als Kapitän

Damit es in Hamburg aber nicht allzu euphorisch wird, dafür zeigte sich in der vergangenen Woche Abwehrspieler Johan Djourou verantwortlich. Der Trainer habe ihn als Kapitän abgesetzt, weil er sich über die von Gisdol geprobte Dreierkette geäußert habe.

Der Profi äußerte zudem Unverständnis, dass er kaum eingesetzt werde. "Der Verein hat zwei Innenverteidiger verpflichtet. Deshalb wollte ich im Januar weg. Ich hatte Angebote. Sie sagten dann aber: 'Nein, wir brauchen dich. Du bist so wichtig!' Und dann spiele ich trotzdem nicht." Der kritisierte Trainer ist darum bemüht, das Feuer unter Kontrolle zu behalten: "Wir haben im Sinne der zuletzt gut funktionierenden Gruppe entschieden und das Thema geschlossen" , sagte Gisdol.

Osako und Lehmann werden dem FC fehlen

Eine Niederlage gegen FC könnte die Stimmung indes noch weiter verhageln. Und diese Gefahr ist gar nicht so klein. Schließlich zeigten die Kölner am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC eine starke Leistung - allen voran natürlich Anthony Modeste mit seinen drei Toren.

Zudem ist mit der Rückkehr von Kapitän Matthias Lehmann auch wieder mehr Stabilität im Spiel. Zuletzt gegen Hertha gab der Routinier erstmals in seiner Bundesliga-Karriere zwei Assists in einem Spiel. Ärgerlich, dass Lehmann in Hamburg gelb-gesperrt fehlt.

Stöger trotz Personalnot gelassen

Und noch ein Ausfall schmerzt die Kölner. In der Länderspielpause verletzte sich der im Moment bärenstarke Yuya Osako. Der Japaner wird dem FC mindestens für drei Spiele fehlen. "Jeder der ausfällt, fehlt. Aber wir bekommen das trotzdem hin" , sagte FC-Trainer Peter Stöger, der auch auf Artjoms Rudnevs, Marcel Risse, Leonardo Bittencourt und Marcel Hartel verzichten muss. "Die Jungs, die uns zur Verfügung stehen, sind gut drauf. Wir werden eine giftige Mannschaft aufs Feld schicken."

Doch wie es auch ausgeht: Kölns Defensivspieler Neven Subotic hat am Wochenende auf jeden Fall etwas zu feiern - und wenn es "nur" sein 200. Bundesliga-Spiel ist.

Stand: 31.03.2017, 08:00