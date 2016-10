Die Zahlen zeichnen ein wahrlich düsteres Bild. Denn der HSV ist so schlecht wie nie. Nach sieben Spielen haben die Hamburger erst zwei Punkte und zwei Tore auf dem Konto.

Vor allem in der Offensive läuft es überhaupt nicht. Seit fünf Spielen hat der HSV keine Bude mehr gemacht. Dazu kommt, dass die Hamburger ligaweit den geringsten Ballbesitz (46 %) hat, dafür aber eine der höchsten Fehlpassquoten (27 %). Sie gaben die zweitwenigsten Torschüsse ab (63) und ließen die zweitmeisten zu (113).

Kleine Hoffnungsschimmer

Was macht also Hoffnung? Der HSV konnte am vergangenen Wochenende die Rote Laterne nach Ingolstadt weitergeben und ist nun immerhin nicht mehr ganz am Ende der Tabelle. Und der HSV ist engagiert - in den Zweikämpfen weist er eine positive Bilanz auf. Außerdem ist Torhüter Rene Adler in einer hervorragenden Form.

Nicht so erfreulich ist, dass es sonst in der ziemlich Abwehr mau aussieht. Der verletzte Johan Djourou und der gesperrte Cléber fehlen sehr. Und so ist eine weitere Niederlage für den HSV nicht ganz abwegig, zumal die Eintracht mit viel Selbstbewusstsein in die Hansestadt kommt.

Gegen die Bayern (2:2) zeigte die Eintracht eine beeindruckende Leistung, Trainer Niko Kovac hat aus dem Abstiegskandidaten der Vorsaison ein Team geformt, dem man zutraut, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Und Hamburg kennt er ohnehin: Kovac spielte von 1999 bis 2001 für den HSV.

