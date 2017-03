Zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags besiegten die Hanseaten am Sonntag (12.03.2017) Mönchengladbach mit 2:1 (1:1). Den Siegtreffer erzielte Bobby Wood mit seinem fünften Saisontor in der 80. Minute. "In der zweiten Halbzeit war der HSV dominant, hat uns hinten reingedrückt. Da hatten wir nicht mehr die richtige Antwort", stellte Borussia-Trainer Dieter Hecking fest.

Der Hamburger SV erarbeitete sich von Beginn an ein optisches Übergewicht. Doch der erste Treffer gelang den Gästen, als Andreas Christensen auf einen langen Freistoß von Oscar Wendt mit dem Kopf zur Stelle war (23.). Aber die seit jetzt sieben Heimspielen ungeschlagenen Hamburger ließen sich davon nicht schocken.

Auch nicht davon, dass sie zwei Mal umsonst jubelten, weil die Treffer von Albin Ekdal (29.) und Lewis Holtby (35.) wegen Abseits' zurecht nicht anerkannt wurden. "Wir haben die Ruhe bewahrt und uns mit viel Einsatz zurück gekämpft und das Spiel gedreht", meinte HSV -Torwart René Adler. Doch im nächsten Versuch markierte Filip Kostic mit einem wuchtigen Kopfball den verdienten Ausgleich (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Patrick Herrmann nach einem feinen Pass von Mahmoud Dahoud die Chance auf die erneute Führung, doch Adler klärte wie schon zuvor gegen Josip Drmic (35.) stark im Eins-gegen-Eins (44.).

Mehr HSV-Druck

In Durchgang zwei erhöhte der Hamburger SV den Druck, hatte mehr vom Spiel und letztlich auf mehr Kraftreserven. Die Gäste ließen sich immer weiter hinten reindrängen. Schließlich gelang Wood aus kurzer Distanz der verdiente Treffer zum 2:1. Mönchenglabach versuchte danach, noch einmal dagegen zu halten, blieb dabei aber ohne die angeschlagenen Lars Stindl und Raffael in der Offensive insgesamt zu harmlos.