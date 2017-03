Wer noch die Zeit der Gladbacher unter Andre Schubert in Erinnerung hat, mag es kaum glauben: die Borussia ist eine Macht auf fremden Plätzen. In der Bundesliga könnten die Fohlen den vierten Auswärtssieg hintereinander feiern, dies wäre die längste Serie seit 22 Jahren. In den vier Liga-Auswärtspartien unter Trainer Dieter Hecking stand dabei sogar dreimal die Null, und auch in der Europa League gelang mit dem 1:1 auf Schalke ein akzeptables Ergebnis.

Als Belohnung stehen die Borussen in der Liga nun auf Platz neun, erstmals seit Mitte Oktober ist der VfL wieder in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Machen die Borussen so weiter, ist die erneute Qualifikation für den Europapokal alles andere als ein Hirngespinst.

Heimstarke Hamburger

Doch Vorsicht! Der HSV ist zu Hause seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis), das ist die längste Serie seit knapp sieben Jahren. Ein Grund dafür ist, dass sich die Hamburger Defensive zuletzt stabilisiert hat. Beim 1:0 gegen die Hertha musste Gideon Jung aufgrund der Ausfälle von Mergim Mavraj (verletzt) und Johan Djourou (krank auf der Bank) erstmals im Jahr 2017 in der Abwehr beginnen, und die neue HSV-Verteidigung machte ihre Sache gut.

Ganz wichtig beim HSV sind dabei derzeit ein stiller und ein fast schon vergessener Spieler - Albin Ekdal und Aaron Hunt. Ekdal schoss gegen die Hertha das Siegtor, in seinem 30. Bundesliga-Spiel traf er erstmals. Sonst verrichtet der Schwede eher unauffällig seine Arbeit. Seine Bedeutung sieht man an der Anzahl der Gegentore. Neunmal stand Ekdal in dieser Saison in der Startelf und dabei schlug es nur neunmal im HSV-Kasten ein. Hunt bereitete gegen die Hertha das Siegtor vor, sammelte damit in den letzten vier Partien drei Scorer-Punkte (zuvor 2 Tore).

Video starten, abbrechen mit Escape Schalke und Gladbach trennen sich unentschieden - die Zusammenfassung | Morgenmagazin | 10.03.2017 | 01:23 Min. | Verfügbar bis 17.03.2017 | Das Erste

Raffael ganz wichtig für die Fohlen

Auch Gladbach hat wichtige Spieler. Neben dem zuletzt sehr starken Lars Stindl ist das für die Borussia derzeit vor allem Raffael. Der 31-Jährige fehlte bei den einzigen beiden Niederlagen der Borussen unter Dieter Hecking (0:1 gegen Florenz und 1:2 gegen Leipzig). Interessant ist auch die Saisonstatistik in der Bundesliga: Mit Raffael in der Anfangself erzielte der VfL im Schnitt pro Spiel 1,6 Treffer, ohne ihn nur 0,8.

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Adler - G. Sakai, K. Papadopoulos, Djourou, Ostrzolek - Ekdal, Jung - N. Müller, Holtby, Hunt - Wood

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, A. Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Hofmann - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00