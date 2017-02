Klare Worte: "Ich erwarte im Spiel gegen Leverkusen einen anderen Auftritt unserer Mannschaft als zuletzt in Ingolstadt", sagt Jens Todt. Erst seit wenigen Wochen ist der einstige Nationalspieler Sportchef im Norden - seine Rhetorik klingt jetzt schon wie die seiner vielen Vorgänger der vergangenen Jahre. Das verwundert auch nicht, denn der HSV bleibt sich auch 2017 bislang treu. Große Erwartungen - kleine Resultate. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gegen die direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg (0:1) und FC Ingolstadt (1:3) steht man wieder auf Rang 17.

Mithelfen bei der Aufholjagd soll die neueste Neuverpflichtung der Hanseaten: Neun-Millionen-Einkauf Walace wurde Anfang der Woche vorgestellt. Der defensive Mittelfeldmann gewann mit Brasilien Gold in Rio 2016. Dass er sofort weiterhilft, erwartet man in Hamburg indes nicht. Man sehe vielmehr "das Potenzial, dass er uns schon bald weiterhelfen kann", so Todt. Gegen Leverkusen wird Walace indes nicht in der Anfangself, wohl aber im Kader stehen.

Jamaika am Rhein

Immerhin hat auch Gegner Leverkusen ein Negativ-Erlebnis zu verarbeiten: Gegen die bis dato auswärts sieglosen Gladbacher gab die Elf von Roger Schmidt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand - mit 2:3 unterlag man vor heimischem Publikum. Es war bereits die achte Saisonniederlage der Werkself - der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt sechs Zähler. Um diese doch noch zu erreichen verpflichtete man kurz vor Toresschluss noch flott einen neuen Offensivmann: Offensivspieler Leon Bailey spielte zuletzt beim belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk, kommt für zwölf Millionen Euro und ist sofort spielberechtigt. Allerdings komme er noch nicht für die Anfangsformation infrage, sagte Bayer-Coach Roger Schmidt am Donnerstag. "Damit würden wir ihm auch keinen Gefallen tun."

Auch nicht mit dabei sein werden auf Leverkusener Seite Stürmer Javier Chicharito Hernandez und Hakan Calhanoglu, der ja nach seiner bestätigen Sperre wegen Transferverfehlungen in der Vergangenheit für diese Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Der Mexikaner laboriert an einem "kleinen Faserriss" im linken Adduktorenbereich. Eine Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Verteidiger Benjamin Henrichs, der über Rückenprobleme klagt. Bei den Gastgebern aus Hamburg fehlt Gotoko Sakai gelbgesperrt, dafür kehrt Albin Ekdal kehrt nach verbüßter Gelb-Rot-Sperre zurück auf die Sechser-Position vor der Abwehr. Auch Stürmer Pierre-Michel Lasogga fällt aus.

Die möglichen Aufstellungen:

Hamburger SV: Mathenia; Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos; Ekdal, Ostrzolek; Müller, Holtby, Kostic; Wood.

Bayer Leverkusen: Leno; Henrichs, Tah, Toprak, Wendell; Aranguiz, Kampl; Bellarabi, Brandt; Volland, Kießling.

Schiedsrichter: Dr. Drees (Münster-Sarmsheim).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00