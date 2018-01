Goretzka wechselt im Sommer zum FC Bayern

Der Wechsel von Leon Goretzka vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum Rekordmeister Bayern München ist perfekt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler habe zur kommenden Saison einen Vertrag in München unterschrieben, sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel am Freitag (19.01.2018). Goretzka wechselt nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei.

"Leon Goretzka hat uns Anfang der Woche darüber informiert, dass er den Verein verlassen möchte, um sich dem FC Bayern anzuschließen" , sagte Heidel: "Wir haben alles dafür getan, Leon auf Schalke zu halten. Im Sommer gab es eine Einigung mit ihm und seinem Berater. Er wollte dennoch Zeit, um die sportliche Entwicklung abzuwarten."

Er habe die Entscheidung des Spielers " mit Bedauern zur Kenntnis genommen" , sagte der 54-Jährige weiter und führte aus: "Gestern hat uns Karl-Heinz Rummenigge informiert, dass Leon den Medizincheck absolviert hat. Wir verlieren einen sehr, sehr guten Spieler."

Goretzka äußert sich über Facebook

"Ich weiss, dass ich damit Euch alle enttäusche und ihr wenig Verständnis dafür aufbringen werdet. Jede Erklärung, die ich jetzt abgeben würde, würde auf wenig Anklang bei Euch stoßen" , teilte der 22-Jährige am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit.

Gleichzeitig versprach der Mittelfeldspieler, in seiner verbleibenden Zeit bei den Gelsenkirchenern alles geben zu wollen. "Jeder, der mich nur ein bisschen kennt, der weiß, dass ich mich, wie immer, zerreißen werde. Ich will Schalke 04 wieder in die Champions League zurückführen und möchte am 19. Mai in Berlin den DFB-Pokal gewinnen."

FC Bayern froh über Goretzka-Entscheidung

Der FC Bayern hat Nationalspieler Leon Goretzka mit einem Vertrag über vier Jahre bis zum Sommer 2022 ausgestattet. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.