Mario Gomez kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Wie beide Vereine am Freitag (22.12.2017) bekanntgaben, wird der 32-jährige Stürmer zu seinem Heimatverein zurückkehren. Dort erhält Gomez einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa beträgt die Ablöse für Gomez mehr als drei Millionen Euro.

"In den letzten Wochen ist in mir der Wunsch immer stärker geworden, zurück in meine Heimat zu gehen und die sich bietende Möglichkeit schon jetzt im Winter zu nutzen" , sagte Gomez.