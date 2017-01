Gleich zu Anfang des Trainingslagers von Borussia Mönchengladbach in Marbella hat Christoph Kramer einen schönen Satz fallen lassen. "Wir müssen wieder dahinkommen, dass es knallt, wenn das Licht im Borussia-Park angeht." Was der Weltmeister damit sagen wollte: Wird Zeit, dass die Bundesliga wieder Respekt vor Mönchengladbach bekommt, die mit mickrigen 16 Punkten aus den ersten 16 Spielen überwintern mussten.

Dummerweise dauert es noch ein bisschen, bis die am Mittwoch (11.01.2017) von der Costa del Sol zurückgekehrte Borussia wirklich das erste Heimspiel absolviert. Das neue Jahr beginnt zunächst mit Auswärtsspielen beim SV Darmstadt 98 (21.01.2017) und bei Bayer Leverkusen (28.01.2017), erst danach findet gegen den SC Freiburg (04.02.2017) eine Heimpartie statt. Da trifft es sich doch ganz gut, dass die Fohlenelf die Generalprobe fast von der Haustür absolviert.

Generalprobe steigt Samstag in Düsseldorf

Nun am Samstag (14.01.2017) findet in Düsseldorf ein Vorbereitungsturnier statt, das bislang ansonsten in der Sommerpause terminiert war. Gespielt wird von 15 Uhr an mit vier Teams und vier Spielen über jeweils 45 Minuten, zunächst trifft der FC Bayern auf Gastgeber Fortuna Düsseldorf, dann duellieren sich die Bundesligisten Mönchengladbach und Mainz, ehe Halbfinale und Finale folgen.

Das Besondere: Wegen der schlechten Witterung bleibt das Dach geschlossen, dann wird auch der neu verlegte Rasen in der Arena nicht gleich ramponiert. Im Vorverkauf sind bereits 37.000 Tickets weg. Mit bis zu 40.000 Zuschauern rechnet Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel, darunter werden rund 3.000 Gladbacher Fans sein.

Glückwunsch aus dem Freundeskreis

Mit Spannung wird schließlich erwartet, wie sich das Borussen-Team unter der Regie von Dieter Hecking präsentiert. Der neue Trainer, der als Jungprofi zwei Jahre am Bökelberg verbrachte, hat sich mit Hingabe auf die Herausforderung eingelassen.

Ihn hätten nach seiner Entlassung beim VfL Wolfsburg viele Anfragen erreicht, "aber da hat es nicht klick gemacht." Wohl aber beim Anruf von Sportchef Max Eberl. Und als ihn aus dem Freundeskreis noch ein ulkiges Video mit der Kulthymne "Die Elf vom Niederrhein" erreichte, wusste der fünffache Familienvater, dass er richtig entschieden hat.

Wieder Vollgas im Training

Bereits während des Trainingslagers war unter seiner Anleitung eine Aufbruchsstimmung zu spüren, die klaren Ansagen des Westfalen kamen gut an. "Ich glaube, dass ich in der ersten Woche als Cheftrainer schon vieles kennengelernt habe. Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen erfolgreich arbeiten können" , bilanzierte Hecking. "Der viel zitierte Trainereffekt ist spürbar." Nämlich wieder ein Vollgasbetrieb im Trainingsalltag. "Vorher war alles schleppend, es war kein Zug mehr drin" , gestand Kramer.

Eine von den vielen Systemwechseln unter André Schubert genervte Mannschaft (Kramer: "Vielleicht haben wir das ein bisschen übertrieben" ) braucht zuerst wieder Halt und Orientierung. Hecking ist aber so klug, sich nicht auf das meist von ihm bevorzugte 4-2-3-1-System festzulegen, welches er nach eigener Aussage "aus dem Effeff" beherrsche.

Noch keine Festlegung auf ein System

Der 52-Jährige hat festgestellt, dass auch das 4-4-2 (einstudiert unter Lucien Favre) und das 3-4-1-2 (erprobt unter Schubert) Möglichkeiten biete. "In der Mannschaft fühlt man sich mit beiden Systemen wohl." Vermutlich wird Hecking, der in den Testspielen Würzburger Kickers (2:0) und Zulte-Waregem (2:1) beide Varianten benutzte, sich aber für die Liga auf ein System festlegen. Dafür will er auch "in die Mannschaft hineinhorchen". Zudem habe er "in den Testspielen Erkenntnisse für meine mögliche Startelf in Darmstadt gesammelt" .

Dass unter den erschwerten Bedingungen am Böllenfalltor allerdings ein Charaktertest auf Heckings Spieler zukommt, dem widerspricht der Westfale. "Ich verfolge sehr genau, was Torsten Frings in Darmstadt von sich gibt. Sie wollen wieder die Mentalität vom letzten Jahr haben, wo sie eklig waren. Wir bereiten uns darauf vor, was uns dort erwartet."

Kolodziejczak könnte eine Verstärkung werden

Fast ewig zusammen: Dieter Hecking und Co-Trainer Dirk Bremser

Da hilft es, dass es keine Erbhöfe mehr gibt. Selbst Stammspieler wie Thorgan Hazard oder Oscar Wendt können sich nicht sicher sein. Im Mittelfeld kämpfen Mo Dahoud, Tobias Strobl und Kramer um die Plätze. Und in der Abwehr ist mit der Verpflichtung von Timothée Kolodziejczak (FC Sevilla) eine wichtige Alternative hinzugekommen. "Er ist der zweikampfstarke Innenverteidiger, den wir haben wollten" , lobt Hecking, der seinen "ewigen" Assistenten Dirk Bremser mit nach Mönchengladbach gebracht hat.

Beide können das erste Heimspiel kaum erwarten, denn es gebe nur wenige Stadien, in denen so eine Stimmung herrscht wie in Gladbach, sagen sie. Hecking: "Vorher sind wir gefordert, in den Auswärtsspielen gegen Darmstadt und Leverkusen dafür zu sorgen, dass die Begeisterung wieder auf die Fans überschwappt." Ein ansprechender Auftritt bei der Generalprobe in Düsseldorf wäre da auch ganz dienlich.

Stand: 13.01.2017, 11:32