Kolodziejczak will bei Gladbach Verantwortung übernehmen

Durchbruch in Nizza

Kolodziejczak wurde 1991 in Avion in Nordfrankreich geboren, die Mutter stammt aus Martinique, der Vater aus Polen. Ausgebildet wurde Kolodziejczak beim RC Lens. Sein erstes Profispiel absolvierte er 2008 für Olympique Lyon, wo er aber in der Folge nur sporadisch zum Einsatz kam. Nach seinem Wechsel zum OGC Nizza im Jahr 2012 gelang Kolodziejcak dann der Durchbruch als Stammspieler.

Zwei Europa-League-Titel

Nach zwei Spielzeiten an der Côte d'Azur mit insgesamt 71 Erstliga-Spielen wechselte er 2014 zum FC Sevilla. Mit Sevilla gewann er zweimal die Europa League, kam in beiden Finalspielen zum Einsatz. Während der internationalen Duelle trat der 1,85 Meter große Verteidiger auch dreimal gegen die "Fohlenelf" an - in der Saison 2014/15 in der Europa League, in der Folge-Spielzeit zweimal in der Champions League.

In der Hinrunde der laufenden Saison absolvierte er nur noch fünf Partien in der ersten spanischen Fußball-Liga. Daher ist der Abgang aus Andalusien für ihn logisch.

Am Niederrhein freut sich Borussias Neuzugang nun auf die anstehenden Aufgaben. "Ich traue mir zu, mich schnell an die Bundesliga und die Spielweise zu gewöhnen" , sagte Kolodziejczak. Auch Trainer Dieter Hecking hält den Defensivspieler für eine Verstärkung. "Er kann uns Stabilität verliehen und ist sehr ehrgeizig."

Stand: 05.01.2017, 15:17