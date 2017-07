Matthias Ginter wechselt nach Mönchengladbach

Bei Borussia Dortmund war Ginter zwar häufig zum Einsatz gekommen, war unter Trainer Thomas Tuchel aber auch keine unumstrittene Stammkraft.

Nach der jüngsten Verpflichtung von Ömer Toprak ist die Konkurrenz bei den Dortmundern auf dieser Position mit Sokratis, Bartra und Bender ohnehin groß.

Bei den Gladbachern will sich Ginter auch mit Blick auf die WM 2018 in Russland zu einer Führungskraft entwickeln und so seine Chancen auf eine Teilnahme an dem Turnier erhöhen.

Stand: 04.07.2017, 08:38