2016: Heung-min Son zum VfL Wolfsburg

Der Südkoreaner, einst in Diensten vom Hamburger SV und von Bayer Leverkusen, wäre vor Beginn der aktuellen Saison gerne in die Bundesliga zurückgekehrt. Das scheiterte daran, dass ihn Mauricio Pochettino, Trainer von Tottenham Hotspur, nicht ziehen ließ und eine Wechselsperre aussprach. Wolfsburgs Ex-Manager Klaus Allofs hatte Interesse an Heung-min Son bekundet und sah seinen Klub "nicht in einer schlechten Lage, weil der Spieler zurück in die Bundesliga möchte" . Er irrte sich, Son blieb auf der Insel.