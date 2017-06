Jürgen/Jonathan Klinsmann: Jonathan Klinsmann, Sohn des früheren Fußball-Weltmeisters und Bundestrainers Jürgen Klinsmann, könnte demnächst für Bundesligist Hertha BSC auflaufen. Mit den Berlinern vereinarte der 20-Jährige ein Testtraining von zehn Tagen. Klinsmann senior hatte kürzlich über seinen Sohn gesagt: "Er will in die Bundesliga oder eine andere große Liga. Natürlich hat er Bindungen an Deutschland." Wie auf dem Foto unschwer zu erkennen, eifert Jonathan seinem Vater Jürgen nur in der Sportart nach - Klinsmann, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist U20-Auswahltorwart der USA.