SC Freiburg



Name: Nils Petersen

Verletzung: Hüfte

voraussichtlich wieder spielbereit: Ende September



Name: Amir Abrashi

Verletzung: Sprunggelenk

voraussichtlich wieder spielbereit: Ende Oktober



Name: Marc-Oliver Kempf

Verletzung: Oberschenkel

voraussichtlich wieder spielbereit: Mitte Oktober



Name: Georg Niedermeier

Verletzung: Rücken

voraussichtlich wieder spielbereit: offen



Name: Manuel Gulde

Verletzung: Rücken

voraussichtlich wieder spielbereit: offen



Name: Jonas Meffert

Verletzung: Fuß

voraussichtlich wieder spielbereit: offen



Name: Vincent Sierro

Verletzung: Oberschenkel

voraussichtlich wieder spielbereit: Mitte Oktober