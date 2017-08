Niedrige Fluktuation in der Bundesliga

Es sind jeweils die besten sieben Mannschaften abgebildet, weil es in der Bundesliga eben jene sieben aufgeführten Klubs geschafft haben, sämtliche Spielzeiten der vergangenen zehn Jahre in der höchsten Klasse vertreten zu sein. Das zeigt eine Fluktuation, die es außer in Deutschland nur in Spanien gibt. In Frankreich haben zehn Mannschaften in der betrachteten Zeitspanne in der höchsten Liga gespielt, in Italien neun, in England sind es acht.

Stand: 18.08.2017, 08:00