Als Carlo Ancelotti vor dieser Saison bei den Bayern unterschrieb, freut sich auch Dieter Hecking. "Damit war ich dann zum Glück nicht mehr der Älteste der Zunft" , scherzte der 52-jährige Trainer von Borussia Mönchengladbach. Durch die Verpflichtung von Jonker bei den Wölfen kann er sich nun erstmal ganz entspannt zurücklehnen - er ist jetzt nur noch die Nummer drei unter den Dinos.

Feuerwehrmann-Reflex hat ausgedient

Doch der Trend ist eindeutig: Viele ältere Kollegen scheinen bei der Suche der Klubs immer mehr ins Hintertreffen zu geraten. Als in der laufenden Spielzeit Bremen, Ingolstadt, Augsburg, Darmstadt oder der HSV den Job auf der Bank neu ausschrieben, waren die üblichen Verdächtigen wie Mirko Slomka, Thomas Schaaf, Armin Veh, Michael Frontzeck, Marco Kurz oder gar Peter Neururer nicht mal mehr im Gespräch. Der Feuerwehrmann-Reflex früherer Tage, als in harten Zeiten schnell mal die Rolf Schafstalls, Jörg Bergers und inbesondere Neururers dieser Fußballwelt angerufen wurden, ist offenbar vorbei.

Slomka ist zwar mittlerweile in Karlsruhe untergekommen, gab aber unlängst im Sportschau Club zu, dass es für vergleichweise betagtere Trainer immer schwieriger werde, in den Job zurückzukehren. Statt auf einen kurzfristigen Effekt setzen selbst akut bedrohte Klubs inzwischen auf unverbrauchte Gesichter, in denen sie eine Perspektive erkennen: Bremen vertraut die Rettungsmission dem Bundesliga-Neuling Alexander Nouri an, Ingolstadt setzt beim gleichen Vorhaben auf Maik Walpurgis, Augsburg auf Manuel Baum, Darmstadt auf Torsten Frings - sie alle hatten bei ihrem Amtsantritt kein einziges Erstligaspiel als Trainer auf dem Konto.

Vorreiter Nagelsmann

Als großer Mutmacher fungiert dabei Hoffenheim mit Julian Nagelsmann. Der TSG-Trainer zeigte mit seinen damals 28 Jahren, was er aus einem Kader herauszuholen verstand, den zuvor Markus Gisdol und Huub Stevens in Richtung Zweitklassigkeit manövriert hatten. Und nach dem sensantionellen Klassenerhalt ging es ungebremst weiter: Jetzt ist Nagelsmann dabei, die Hoffenheimer erstmals in ihrer Klubgeschichte nach Europa zu führen.

Jünger als viele seiner Spieler: Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann

Dieter Hecking sieht in dieser Personalentscheidung ein Leuchtturmprojekt, wie er im Gespräch mit sportschau.de betont: "Bei Julian Nagelsmann hat sich gezeigt, dass sich so eine Maßnahme auszahlen kann, das hat sicher auch andere Vereine ermutigt. Julian wird seinen Weg ganz sicher machen, möglicherweise eines Tages auch in einem anderen Umfeld. Er hat die Klasse, sich bei größeren Klubs durchzusetzen."

Trainer-Talente aus den Leistungszentren

Für die kollektive Hinwendung zur jüngeren Generation hat Hecking eine Erklärung: "Das liegt zu einem großen Teil daran, dass die Vereine vor einigen Jahren dazu verpflichtet wurden, eigene Nachwuchs-Leistungszentren zu installieren. Für diese NLZs fordert der DFB top-ausgebildete und lizensierte Trainer, die die Klubs dann natürlich aus der täglichen Arbeit schon kennen - und umgekehrt. Ich sehe allerdings auch eine kleine Gefahr darin, dass viele dieser Coaches sehr auf einen Verein fixiert sind und dann vielleicht nach einer Trennung Probleme bekommen können, woanders Fuß zu fassen."