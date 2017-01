Was Spieler bloß nicht twittern dürfen

Neben dem vergleichsweise harmlosen Fehltritt von Hanke am Abend vor einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es eine ganze Reihe von Auswüchsen, die sich Fußballer schon im Netz geleistet haben. Robert Huth bespielsweise hatte sich als Profi von Stoke City im Vorjahr via Twitter an einem Geschlechter-Ratespiel beteiligt - der englische Verband FA sperrte ihn wegen "Fehlverhaltens in einem schweren Fall" für zwei Partien.

Noch ein Spiel mehr aussetzen und dazu noch 30.000 Euro Strafe bezahlen musste im Jahr zuvor Rio Ferdinand von den Queens Park Rangers, als er auf seinem Twitteracount die Mutter eines Fans sexistisch beleidigt hatte. In Gladbach drohen derartige Ausfälle eher nicht - der Austausch zwischen Verein und Spielern über die Inhalte der Bekanntmachungen ist ziemlich rege.

Technische und inhaltliche Hilfe

Andreas Cüppers, im Pressestab des Bundesligisten Leiter der Social-Media-Abteilung, erklärt gegenüber sportschau.de: "Wir bieten unseren Profis immer wieder Unterstützung an. Das kann technische Hilfe sein, aber natürlich geht es auch um Inhalte. Grundsätzlich finden wir es sehr gut, wenn die Spieler mit den Fans kommunizieren, wir sind ja auch ein sehr volksnaher Verein."

Cüppers' Mitarbeiter Chris Baumeister spricht von einer Win-win-Situation: "Es ist oft auch ein Austausch zwischen uns und den Spielern. Wir stellen ihnen für ihre privaten Accounts Bilder zur Verfügung, wenn sie das möchten. Umgekehrt läuft das für unsere Klubaccounts natürlich genauso - und beide Seiten profitieren davon."

Mehr Instagram, weniger Twitter

Generell, berichten die beiden Medienmitarbeiter, sind mittlerweile fast alle Spieler auf den sozialen Kanälen unterwegs. Twitter sei nicht mehr ganz so bedeutsam, dafür vor allem Instagram, dann Facebook und inzwischen auch Snapchat. Viele Spieler füttern ihre Kanäle selbst, andere haben Agenturen zwischengeschaltet. Cüppers: "Dann ist es natürlich wichtig, dass die Spieler trotzdem Einfluss behalten und auch wissen, was sich da auf ihren Accounts abspielt."

Was die Profis tunlichst vermeiden sollten, erklären Cüppers und Baumeister so: "Oft geht es einfach um Fingerspitzengefühl. Als die Holländer 2012 nach der EM-Vorrunde rausgeflogen sind, postete Abwehrspieler John Heitinga am nächsten Tag ein Bild, wie er lachend in den Urlaub fährt. Die Häme war extrem. Tabu ist es natürlich auch, gegnerische Spieler oder den Schiedsrichter anzugreifen. Auch dürfen vor Spielen keine Informationen erscheinen, die dem Gegner Hinweise geben könnten." Das war im Fall Hanke der Kritikpunkt, der im Verein übrigens nicht sanktioniert, sondern nur intensiv mit dem unzufriedenen Profi besprochen wurde - und auch auf Einsicht stieß.

Mak und Cole mussten zahlen

Eine Entschuldigung bei seinem Verein und vor allem seinem Trainer war vor vier Jahren auch bei Robert Mak fällig. Der damalige Nürnberger hatte nach einer Auswechslung zur Halbzeit seinen Coach Dieter Hecking massiv angegriffen: "Fußball ist eine verschissene Politik. Ich hasse es. Verdammter Trainer." Der Slowake bekam eine Geldstrafe, die aber deutlich geringer ausfiel als die 250.000 Euro, die Ashley Cole mal dafür erhielt, dass er den englischen Verband über Twitter als "einen Haufen von Deppen" bezeichnete.

"Dass ich solche Sachen nicht poste, ist mir natürlich völlig klar" , sagt Gladbachs Nationalspieler Patrick Herrmann, als ihn sportschau.de auf die Verhaltsregeln bei seinen Tweets und Posts anspricht. "Dafür brauche ich keine Extra-Schulungen oder so etwas. Mir geht es um möglichst engen Kontakt mit den Fans, die uns zu Hause und auswärts bei jedem Spiel unterstützen. Da gibt man auch gern mal etwas zurück." So hielt Herrmann nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr seine Follower immer mal wieder über den Stand seiner Reha auf dem Laufenden.

Diagnosen veröffentlicht der Verein zuerst

Generell müssen die Profis auf Wunsch des Vereins aber sehr sensibel mit Verletzungen umgehen. Cüppers: "Bevor wir die offizielle Diagnose nicht veröffentlichen, sollte das auch der Spieler nicht tun. Es gibt ja auch Situationen, wo die Sache noch einmal von einem weiteren Arzt begutachtet wird oder alles vielleicht etwas komplizierter ist."

Baumeister ergänzt: "Was aber natürlich völlig in Ordnung ist: Wenn ein Spieler nach einer Operation beispielsweise ein Foto aus dem Krankenhaus postet. Das schafft ja auch wieder Nähe, genauso wie auch mal ein Jubelbild aus der Kabine oder etwas aus dem Mannschaftsbus oder Flugzeug - wo die Fans eben nicht selbst hinkommen."

Hahn hat sich abgemeldet

Dass nicht alle Profis die Social-Media-Welle mitreiten, bewies aber gerade André Hahn. Der Gladbach-Stürmer hatte einfach die Nase voll von manchen Kommentaren - und meldete sich Ende November bei Facebook ab. Seine Begründung: "Die sozialen Medien bieten mir keinen Mehrwert, auch wenn ich da vielleicht etwas altmodisch ticke. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich meine Meinung in Interviews oder Statements klar äußere - wie es die Fans von mir gewohnt sind."

Stand: 18.01.2017, 08:00