"Der Terminplan wird immer voller!" - Wirklich?

Für Fans sieht es anders aus

Was in dieser Rechnung allerdings fehlt, ist die Sicht des Fans. Es ist durch Live-Übertragungen im Fernsehen heute deutlich leichter, zumindest theoretisch alle Spiele zu sehen, während früher selbst manche Europapokalspiele nicht übertragen wurden und die Sportschau noch in den 90ern nur wichtige Spiele der Bundesliga ausstrahlte.

Um mehr Sendeplätze und damit Möglichkeiten zur Vermarktung und Werbung zu haben, verteilten die DFL und die UEFA ihre Spiele in den vergangenen Jahren immer mehr über die ganze Woche. Montagsspiele in der 2. Bundesliga waren früher genauso ungewöhnlich wie Sonntagsspiele in der 1. Bundesliga. Die Champions League trägt die 16 Hin- und Rückspiele ihres Achtelfinales inwischen an acht verschiedenen Tagen aus. Und zwei Spieltage der WM-Qualifikation werden in Europa mittlerweile in einer fast kompletten Woche von Donnerstag bis Dienstag absolviert.

Die Ausweitung der WM ab 2026 zeigt diesen Trend: Für die Teams selbst gibt es weiterhin maximal sieben Spiele. Für den Fernsehzuschauer gibt es aber nun 80 statt 64 Termine, um ein Spiel zu sehen. Die Folge ist die selbe wie in allen anderen Wettbewerben, der Terminplan des Fans wird voller - der des Spielers nicht unbedingt.

Stand: 17.05.2017, 08:00