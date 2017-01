Nur in der Theorie können die Bayern den Titel des Hinrunden- oder Herbstmeisters noch verspielen, denn RB Leipzig hat drei Punkte und viele Tore Rückstand. Zum sechsten Mal in Folge werden die Bayern nach 17 Spieltagen also vorne stehen, was genau so ein Rekord ist wie die Gesamtzahl von bislang 21 Herbstmeisterschaften. Die erste holten die Bayern in der Saison 1968/69, an deren Ende sie ihre erste Meisterschaft gewannen (im Bild v.l. Rainer Ohlhauser, Werner Olk und Franz Roth).